Final Destination Bloodlines domina il web con il secondo trailer horror più visto di sempre

Dopo 14 anni di attesa, il franchise di Final Destination torna con un nuovo capitolo, Final Destination Bloodlines, che ha già infranto un record.

Il record infranto dal trailer di Final Destination: Bloodlines

Il trailer, pubblicato questa settimana, ha totalizzato ben 178,7 milioni di visualizzazioni globali in sole 24 ore, diventando il secondo trailer horror più visto di sempre. Il primato resta a It della stessa New Line, che aveva raggiunto quasi 200 milioni di visualizzazioni.

La saga di Final Destination conta già cinque film, con un incasso complessivo superiore ai 666 milioni di dollari nel mondo. Il trailer del nuovo capitolo è stato rilasciato simultaneamente in 65 mercati, con 44 versioni linguistiche uniche sotto embargo.

Oggi misurare il traffico dei trailer è un tema cruciale, soprattutto per la presenza di TikTok, che può far impennare le visualizzazioni. Le metriche di WaveMetrix includono TikTok, ma anche escludendole, il trailer ha comunque superato le 24 ore di traffico del prossimo horror Sony, 28 giorni dopo, che ha registrato 60,2 milioni di visualizzazioni globali dal 12 dicembre.

Il miglior debutto al botteghino per un film della saga resta quello del quarto capitolo, The Final Destination (2009), che incassò 27,4 milioni di dollari negli Stati Uniti nel weekend d'apertura.

Final Destination Bloodlines, trame e cast

Il nuovo capitolo torna alle radici del franchise, riprendendo il macabro concetto del "senso di giustizia" della Morte. La storia segue Stefanie, una studentessa universitaria tormentata da un incubo ricorrente, che decide di tornare a casa per trovare l'unica persona in grado di spezzare il ciclo e salvare la sua famiglia da un destino inevitabile.

Final Destination: Bloodlines, Tony Todd nel suo ultimo ruolo

Gli interpreti di Final Destination Bloodlines sono Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Rya Kihlstedt, Brec Bassinger e Tony Todd.

Zach Lipovsky e Adam B. Stein dirigono il film su sceneggiatura di Guy Busick & Lori Evans Taylor, da una storia di Jon Watts e Busick & Taylor, basata sui personaggi creati da Jeffrey Reddick.