Final Destination: Bloodlines, ecco un'immagine del compianto Tony Todd nel suo ultimo ruolo

In attesa di vedere il trailer di Final Destination: Bloodlines, previsto per oggi, è stato svelato un primo sguardo all'ultimo ruolo di Tony Todd sullo schermo.

Sesto capitolo del franchise horror, il film segue una studentessa universitaria che, tormentata da un incubo ricorrente che preannuncia la morte della sua famiglia, torna a casa per trovare l'unica persona che può impedirla.

Il cast di Final Destination: Bloodlines comprende le new entry Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Rya Kihlstedt, Anna Lore e Brec Bassinger. L'unico membro del cast originale a fare ritorno è appunto Tony Todd, scomparso nel novembre 2024, che ha ripreso il ruolo di William Bludworth per l'ultima volta.

Final Destination: Bloodlines, Tony Todd nel suo ultimo ruolo

La storia del personaggio di Tony Todd nella saga

Tony Todd in una scena di Final Destination 5

Introdotto nel film originale, Final Destination, del 2000, William Bludworth è un impresario di pompe funebri e proprietario della Bludworth Funeral Homes. È l'unico personaggio ad apparire in quasi tutti i capitoli, compresi Final Destination 2, Final Destination 5 e il prossimo Final Destination: Bloodlines. L'attore ha anche un piccolo cameo in Final Destination 3, doppiando un diavolo in un'attrazione del parco a tema all'inizio del film.

Final Destination 5: uno sguardo penetrante di Tony Todd

William Bludworth non era presente nel primo teaser del film, quindi questa immagine fornisce il primo sguardo all'ultimo ruolo di Tony Todd sullo schermo. Nelle prossime ore verrà diffuso in streaming il nuovo trailer, che dovrebbe rivelare qualcosa di più sulla portata del ruolo di William Bludworth.

Nell'immagine, l'attore indossa una targhetta con scritto "Hope River Hospital", il che significa che probabilmente sta visitando uno dei nuovi personaggi dell'ospedale. Final Destination: Bloodlines uscirà nelle sale americane il 16 maggio 2025.