Final Destination: Bloodlines, la Morte rientra in azione nel teaser trailer italiano

Arriverà nei cinema italiani il 15 maggio il film Final Destination: Bloodlines, il nuovo capitolo della saga horror targata New Line Cinema di cui è stato condiviso il teaser trailer italiano.

Nel video viene anticipata una delle sequenze in cui la Morte entrerà in azione seguendo il suo senso di giustizia, mostrando un giovane, che ha perso da poco il padre, che fa i conti con una sequenza di eventi dalle conseguenze drammatiche.

Cosa racconterà Final Destination 6

La sinossi del sesto film del franchise, anticipa che in Final Destination: Bloodlines, tormentata da un violento incubo ricorrente, Stefanie torna a casa dal college per rintracciare l'unica persona in grado di interrompere un ciclo mortale che coinvolge i membri della sua famiglia, e salvarli dalla macabra fine che inevitabilmente li attende.

Ecco il teaser trailer italiano:

I protagonisti del film

Tra gli interpreti del film ci sono Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Rya Kihlstedt e con Brec Bassinger e Tony Todd.

Final Destination: Bloodlines è diretto da Adam Stein e Zach Lipovsky, mentre la sceneggiatura è firmata da Guy Busick & Lori Evans Taylor, da una storia di Jon Watts e Guy Busick & Lori Evans Taylor, basata sui personaggi creati da Jeffrey Reddick.

Obbligo o verità? Il nuovo Final Destination è firmato Jason Blum

I produttori del lungometraggio sono Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle e Toby Emmerich, mentre David Siegel e Warren Zide sono i produttori esecutivi.

Il team di filmmakers che ha lavorato dietro la macchina da presa comprende il direttore della fotografia Christian Sebaldt e la scenografa Rachel O'Toole. Al montaggio è stata imoegnata Sabrina Pitre, e le musiche sono di Tim Wynn. I costumi sono di Michelle Hunter mentre il casting è a cura di Rich Delia.