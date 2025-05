Final Destination Bloodlines: il nuovo gioco interattivo ispirato al franchise horror

Accetta la sfida, gioca con il destino... e cerca di non far fare una brutta fine a Mauro. Ma tranquilli, morire è divertente (quando non sei tu a farlo).

In occasione dell'uscita nelle sale di Final Destination Bloodlines, il nostro team creativo, in collaborazione con Warner Bros., ha realizzato un'esperienza digitale interattiva e immersiva, ispirata alla spietata logica del film: ogni decisione ha conseguenze, e ogni passo può essere l'ultimo... a meno che tu non faccia la scelta giusta.

Ti va di giocare con il destino? Sarai capace di sfuggire ai piani che l'Oscura Signora ha riservato per il malcapitato Mauro Zingarelli?

Come si gioca?

Come funziona? Partecipare è semplicissimo: cliccando su "Gioca" verrai catapultato in un mini-film interattivo dove tu sarai il vero regista del destino. A ogni bivio dovrai scegliere: la strada giusta ti avvicinerà alla salvezza, quella sbagliata... ristabilirà l'equilibrio con un'assurda e imprevedibile fatalità.

Spoiler: ogni volta che Mauro muore, si ricomincia. Sarai abbastanza scaltro da trovare l'unico percorso che porta alla sopravvivenza?

Un nuovo capitolo, nuove vittime, e soprattutto... una nuova serie di morti imprevedibili e spettacolari. Perché, si sa, la Morte non dimentica. Mai. Accetta la sfida, gioca con il destino... e cerca di non far fare una brutta fine a Mauro. Ma tranquilli, morire è divertente (quando non sei tu a farlo).

Torna una delle saghe horror più amate dagli amanti del grottesco

Final Destination: Bloodlines - Brec Bassinger in una foto

Final Destination Bloodlines segna il ritorno di una delle saghe horror più amate e grottesche di sempre. Diretto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein (il co-regista passato alla storia per aver diretto la scena con la persona più anziana mai andata a fuoco in una ripresa!), il film è nelle sale da oggi, 15 maggio.

Final Destination: Bloodlines, Tony Todd nel suo ultimo ruolo

Il revival - che segna anche l'ultimo ruolo cinematografico del compianto Tony Todd, che ha interpretato il misterioso impresario di pompe funebri William Bludworth fin dall'originale del 2000 - "riporta il pubblico agli albori del contorto senso di giustizia della Morte", secondo la sinossi.

"Tormentata da un violento incubo ricorrente, la studentessa universitaria Stefanie torna a casa per rintracciare l'unica persona che potrebbe essere in grado di spezzare il ciclo e salvare la sua famiglia dalla macabra fine che inevitabilmente li attende tutti".