Filumena Marturano con Vanessa Scalera: cast, trama e orario del film tv in onda stasera su Rai1

Stasera 20 dicembre su Rai 1, alle 21:20 va in onda Filumena Marturano tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo. L'adattamento, diretto da Francesco Amato, è una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Amato con Massimo Gaudioso e Filippo Gili. Filumena Marturano si potrà seguire in live streaming anche su Raiplay.

I protagonisti del film, tratto dalla commedia scritta nel 1946 da Edoardo, sono: Massimiliano Gallo (Domenico Soriano), Vanessa Scalera (Filumena Marturano)Nunzia Schiano (Rosalia), Marcello Romolo (Alfredo Amoroso), Francesco Russo (Michele) Giovanni Scotti (Umberto) Massimiliano Caiazzo (Riccardo) e Vittorio Viviani (avvocato Nocella). Coompletano il cast Anna Iodice, Francesco Russo, Salvatore Misticone, Gino Nardella, Margherita Di Rauso, Alessandra Mantice, Cara Morlino, Carolina Rapillo, Francesca Somma e Gigio Morra

La trama: Filumena Marturano è una donna con un passato da prostituta. Convive da anni con Domenico Soriano, un ricco pasticciere. È lei a governare i suoi affari e l'amministrazione della casa, mentre l'uomo continua a fare la bella vita illudendosi di essere ancora giovane. Per costringerlo a sposarla, Filumena si finge in punto di morte, ma appena dopo la celebrazione del matrimonio, Domenico scopre l'inganno e chiede l'annullamento. Solo allora la donna gli rivela che uno dei suoi tre figli, cresciuti in segreto, è in realtà suo. Le certezze dell'uomo vacillano e il desiderio di scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue inizia a consumarlo. Per Filumena, però, "'e figli so' ffigli. E so' tutti eguali".

Filumena Marturano fa parte del progetto RAI denominato "collection De Filippo" con il quale l'azienda ha adattato i capolavori del drammaturgo napoletano in altrettanti trasposizioni per il piccolo schermo. In precedenza sono stati mandati in onda Natale in Casa Cupiello e Sabato, Domenica e Lunedì e Non ti Pago, con protagonista Sergio Castellitto