I film e le serie tv in streaming della settimana: da Il Nome della Rosa a After Life!

Anche questa settimana si carica di tantissimi nuovi contenuti in streaming sulle piattaforme digitali. Noi di Movieplayer.it vi segnaliamo con il nostro speciale video i film e le serie tv più interessanti, tra cui Il Nome della Rosa e After Life!

Dal 4 Marzo su RaiPlay saranno disponibili gli episodi della serie tv Il nome della rosa tratta dall'omonimo bestseller di Umberto Eco. Lo show, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione de Il Nome della Rosa, ha già ottenuto un successo di pubblico strepitoso e vanta nel cast due interpreti d'eccezione quali John Turturro e Rupert Everett. Dal 7 Marzo, invece, su Netflix potrete vedere la serie inedita The Order ambientata in un mondo magico dove si scontrano potenti stregoni e lupi mannari.

Per la gioia dei patiti di macchine e alta velocità, l'8 Marzo arriva su Netflix Formula 1: Drive To Survive, miniserie che segue lo sviluppo del campionato FIA Formula One World Championship del 2018. Lo stesso giorno potrete vedere sulla piattaforma streaming il film drammatico Walk. Ride. Rodeo. e After Life, la nuova serie tv firmata dal geniale Ricky Gervais. Lo show racconta la storia di un uomo che, credendo di aver perso ormai ogni cosa, decide di dire e fare quello che gli pare. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video: