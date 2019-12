I 10 film più popolari su Netflix Italia nel 2019

Come poteva mancare, tra le classifiche di fine anno, quella sui 10 film più popolari su Netflix Italia in questo 2019? Ecco, era impensabile. Per questo ve la riportiamo qui di seguito.

Il 2019 di Netflix, almeno qui nel Bel Paese, si conclude con Mr. Ryan Reynolds in prima posizione grazie al suo 6 Underground, il film girato in Italia dal regista Michael Bay.

Al secondo posto l'acclamata pellicola presentata anche alla Festa del Cinema di Roma, The Irishman, di Martin Scorsese.

Subito dopo arrivano Adam Sandler e Jennifer Aniston e il loro Murder Mystery, mentre al quarto posto troviamo la prima di tre commedie romantiche, The Perfect Date, con Noah Centineo - che rivedremo presto anche nel sequel di To All The Boys I've Loved Before, P.S. I Still Love You - e Laura Marano.

Quinta posizione per Triple Frontier, l'action movie con Charlie Hunnam, Oscar Isaac, Pedro Pascal, Garrett Hedlund e Ben Affleck. A seguire di nuovo una rom-com, questa volta con Rebel Wilson, Adam Devine e Liam Hemsworth, Non è Romatico?, mentre scendendo di una posizione troviamo tutt'altro genere con Lo Spietato, il film di Renato De Maria con protagonista Riccardo Scamarcio.

Gli ultimi posti sono occupati dall'ultima delle commedie romantiche presenti, Tall Girl, con Ava Michelle; dall'attesissimo film di Breaking Bad, El Camino, con Aaron Paul di nuovo nei panni di Jesse Pinkman; e da Jumanji - Benvenuti nella Giungla, con The Rock, Jack Black, Kevin Hart, Nick Jonas e Karen Gillan, di cui al cinema potete attualmente trovare il sequel, Jumanji - The Next Level.