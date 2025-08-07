Un film sul presunto killer Luigi Mangione? Dave Franco non rifiuterebbe la proposta

Dave Franco ha rivelato che potrebbe essere interessato a un ruolo da protagonista in un possibile film biografico su Luigi Mangione, il giovane accusato di aver ucciso Brian Thompson, CEO di UnitedHealthcare.

Il processo è attualmente in corso e, nel mese di dicembre, Mangione si era dichiarato non colpevole in tribunale, dove dovrà presentarsi nuovamente il 16 settembre.

L'interesse di Dave Franco

Durante un'apparizione allo show Watch What Happens Live insieme alla moglie Alison Brie, Dave Franco ha risposto a una domanda relativa alla possibilità che interpreti Mangione, considerando la sua somiglianza fisica, in un biopic. L'attore ha così ammesso: "Nessuno me lo ha ancora proposto, ma direi di sì. Si tratta di qualcosa di cui mi hanno parlato più persone di quante lo abbiano mai fatto per ogni altra cosa mai accaduta".

Franco ha concluso sottolineando: "Diciamo che sono aperto all'idea se saranno coinvolte le persone giuste... E non aggiungiamo altro".

I recenti impegni dell'attore

Dave Franco, prossimamente, sarà uno dei protagonisti di Now You See Me: Now You Don't, in arrivo nelle sale americane il 14 novembre. Attualmente nei cinema statunitensi, invece, è in programma Together, film che ha causato qualche problema legale alla coppia.

Al centro della trama ci sono Tim e Millie, interpretati da Dave e sua moglie Alison, che, ritrovandosi in una situazione difficile, decidono di compiere dei cambiamenti nel tentativo di rimanere insieme.

Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival e Neon ne ha poi ottenuto i diritti per la distribuzione investendo ben 17 milioni di dollari. La casa di distribuzione ha recentemente portato al successo il film Longlegs, con star Nicolas Cage e Maika Monroe, che era stato diretto dal regista Osgood Perkins e aveva attirato l'attenzione dei critici e del pubblico internazionale.

Nel cast del film, oltre alla coppia composta da Brie e Franco, c'è anche Damon Herriman (Better Man).