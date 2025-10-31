Dave Franco non si sente un nepo baby: "Se avessi fatto schifo come attore sarei sparito"

L'attore, reduce dal successo del film horror Together, ha parlato del concetto di "nepo baby" essendo lui stesso fratello della star James Franco

Dave Franco non si considera un nepo-brother. La star di Now You See Me ha parlato dell'influenza, o meglio della mancanza di influenza, di suo fratello James Franco mentre cercava di affermarsi a Hollywood.

"Nessuno mi avrebbe assunto solo perché ero il fratello minore di James Franco", ha detto Franco a Bustle. "Se fossi stato scarso, sarei scomparso molto rapidamente". Franco ha anche aggiunto che suo fratello maggiore continua a sostenerlo nella sua carriera. "A questo punto, penso che sia semplicemente entusiasta di vedermi provare cose nuove e crescere", ha riflettuto.

L'attore ha detto che però non gli dispiace essere una nota a margine nell'eredità di un altro membro famoso della famiglia. "Se lo svantaggio di lavorare con mia moglie è che la gente dice: 'Oh, quello è solo il marito di Alison Brie', va bene", ha detto Franco. "Ne vale comunque la pena".

Dave Franco nell'horror Fright Night - il vampiro della porta accanto

La pressione per il cognome agli inizi di carriera

Nel 2012, Dave Franco aveva dichiarato a Entertainment Weekly che il legame con suo fratello gli aveva messo addosso un sacco di pressione all'inizio della sua carriera. "La gente si aspetta che io sia un grande attore", disse all'epoca.

"Quando sono arrivato qui da Palo Alto per diventare attore, ero come qualsiasi altro ragazzo. Non sapevo cosa diavolo stessi facendo. Ma a causa del mio cognome, la gente mi prestava più attenzione. Si aspettavano di più da me. Davano per scontato che avrei avuto successo in questo pazzo mondo dello spettacolo".

Dave Franco è diventato una star di successo a pieno titolo, ma vale la pena notare che la sua carriera si è sovrapposta a quella di suo fratello in numerose occasioni, ad esempio partecipando spesso ai film che vedevano coinvolto anche l'ormai ex amico di lunga data del fratello, Seth Rogen.

Together: Dave Franco ed Alison Brie in una scena

Il 2025 è stato un anno magico per Dave Franco

L'attore sta vivendo uno degli anni più intensi della sua carriera. Lo si può vedere al fianco di Allison Williams e Mckenna Grace nel dramma romantico Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, attualmente nelle sale. Ha anche recitato nel film horror indipendente Together e nel terzo capitolo della trilogia L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't, che uscirà nelle sale il 13 novembre.

Franco ha anche ritrovato l'amico Seth Rogen quando ha interpretato una versione di se stesso in The Studio, guadagnandosi la sua prima nomination agli Emmy per la sua interpretazione esagerata nella serie satirica su Hollywood.