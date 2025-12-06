Regretting You, intervista a Dave Franco e Allison Williams: "L'amore? È questione di tempismo"

Josh Boone è ormai un esperto di adattamenti di romanzi young adult in cui i protagonisti adolescenti devono affrontare prove difficili. Dopo Colpa delle stelle ha infatti adattato per il cinema anche Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, basato sull'omonimo libro di Collen Hoover. Il film, nelle sale italiane dal 4 dicembre, ha per protagonisti Mckenna Grace e Mason Thames (il set è stato galeotto: i due sono insieme anche nella vita reale) nei ruoli di Clara e Miller, adolescenti attratti l'uno dall'altra anche se le famiglie non sono d'accordo.

Allison Williams in Regretting You

Parallelamente alla loro relazione però ce n'è anche un'altra che costituisce il cuore del racconto: quella tra Morgan (Allison Williams), madre di Clara, e Jonah (Dave Franco), compagno della sorella di Morgan e zia della ragazza. In un crescendo di segreti, equivoci e sentimenti repressi, tutti i protagonisti devono capire come affrontare la verità.

Nella nostra intervista gli attori Williams e Franco ci spiegano come nella vita il tempismo sia tutto: dall'amore al lavoro. E ancora di più il riuscire a trovare ed esprimere la propria passione.

Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto: intervista a Dave Franco e Allison Williams

Il tempismo, dicevamo. In Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto Morgan e Jonah non riescono mai a confessare in tempo i propri sentimenti, finendo per essere sempre impegnati con altre persone. Se si perde il giusto attimo è un disastro?

Dave Franco: "Sì. Ne ho parlato con mia moglie (l'attrice Alison Brie n.d.r.): stiamo insieme da 14 anni ormai, ma penso che ci siamo incontrati al momento giusto. Penso che se fossi stato più giovane probabilmente non sarei stato pronto a sistemarmi. Lei, e lo dico solo perché lo ha ammesso apertamente, l'ho incontrata durante il suo anno più ubriaco. Penso che forse avesse bisogno di qualcuno che le desse stabilità in quel momento. Quindi penso che il tempismo sia molto importante".

Per Allison Williams invece: "Mi sto immaginando durante il mio anno più ubriaco: se avessi incontrato mio marito in quel momento sarebbe stato davvero brutto. Quindi sì, sono d'accordo: il tempismo è tutto. La cosa strana però è che mentre vivi una relazione non ne sei consapevole. Ti rendi conto che le cose cambiano nella tua vita: si presentano delle sfide e devi riuscire a superarle. Guardandoti indietro ha sempre senso, ma nel momento in cui vivi una relazione pensi sia strano, perché succede dopo altre cose. Mentre sei in ballo è una sfida che vivi con chi ti sta accanto. È quasi come un test riuscire a conciliare privato e lavoro. Ma poi quando ci si ritrova dopo periodi di impegni intensi ci si ritrova arricchiti".

L'importanza di avere una passione

Il personaggio di Morgan non ha mai avuto il tempo di coltivare le proprie passioni: fin da bambina ha fatto da madre alla sorella più piccola, poi ha avuto Clara da adolescente. La figlia la spinge quindi a trovarne una, perché pensa ne abbia davvero bisogno. Ha ragione?

Allison Williams e Dave Franco

Per Williams: "È fondamentale. Penso che, in qualche modo, sua figlia fosse la sua passione. E lo è: conosco molte mamme che la vivono in questo modo. Non hanno trovato il loro senso di appartenenza, il loro scopo su questo pianeta, fino alla genitorialità. Una volta che hanno avuto figli l'hanno trovato. Quindi penso che Morgan si senta così. Lei stessa ha fatto da genitore da bambina: ha aiutato a crescere sua sorella. Così poi, quando è diventata mamma, ha pensato che fosse ciò a cui era destinata. Ma penso che per sua figlia forse sia un sollievo provare la sensazione che la madre abbia altre cose che la preoccupano. In modo che non dedichi tutta la sua attenzione a lei. Le mamme che conosco che si concentrano sui figli fanno un lavoro migliore di quello che fa Morgan: distribuiscono l'attenzione. Morgan invece, dedicando tutto il proprio tempo a Clara, le mette addosso una grande pressione. E nel film vediamo le conseguenze che questo ha sulla ragazza".

Il potere evocativo della musica

Dave Franco in Regretting You

C'è un momento di Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto in cui i protagonisti adulti ripensano a quando erano adolescenti. A riportarli indietro nei ricordi è la musica. Che canzoni ascoltava Dave Franco quando era un ragazzo? L'attore: "Questo dice molto su chi ero da ragazzino: ascoltavo Dizzy Up The Girl dei Goo Goo Dolls. Parachutes dei Coldplay. Room for Squares di John Mayer. Dave Matthews è stato il mio primo concerto in assoluto. Ero un ragazzo sensibile".

Allison Williams invece: "Sì un po' di Jack Johnson: Bubble Toes! Anche un po' di Tripping Billies di Dave Matthews. Il mio primo conceto è stato dei Dispatch. Non so se in Italia potete apprezzare: queste non potrebbero essere band più americane!".