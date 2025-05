Alison Brie e Dave Franco citati in giudizio per violazione del copyright per l'horror soprannaturale Together

Problemi giudiziari per Alison Brie e Dave Franco, che sono stati denunciati per violazione del copyright in merito al loro ultimo film Together. La causa è stata avviata in seguito all'esposto di StudioFest.

La casa di produzione ritiene che il body horror diretto da Michael Shanks sia in realtà un vero e proprio plagio del film Better Half. La denuncia coinvolge le due star e lo stesso regista.

Alison Brie e Dave Franco trascinati in tribunale per Together

Secondo l'accusa, Franco e Brie insieme a Michael Shanks avrebbero lavorato alla sceneggiatura di Together dopo aver rifiutato di partecipare a Better Half, presentato al Sundance 2023.

Alison Brie in una scena di Horse Girl

Oltre a Alison Brie, Dave Franco e Michael Shanks, la denuncia chiama in causa anche l'agenzia che cura gli interessi di tutti e tre, WME, e la casa di distribuzione NEON.

Le somiglianze tra Together e Better Half e la risposta dell'agenzia

In entrambi i film sono presenti elementi soprannaturali, tra cui il dettaglio inquietante che il corpo di una coppia si fonde in quello di una sola persona:"Gli imputati hanno usato la stessa combinazione di fusione fisica imbarazzante, l'urgenza di rimanere nascosti e il sottotesto romantico legato alla presenza di un estraneo minaccioso, per ottenere un'atmosfera sostanzialmente simile".

L'agenzia delle star WME ha risposto:"Questa causa è frivola e priva di fondamento. I fatti in questo caso sono chiari e abbiamo intenzione di difenderci con fermezza".

Dave Franco in una scena di 21 Jump Street

Together è l'ultimo film in cui Alison Brie e Dave Franco, sposati dal 2017, hanno lavorato insieme, dopo aver collaborato in produzioni come The Little Hours, The Disaster Artist, Horse Girl e The Rental. Da regista, Dave Franco ha diretto la moglie in Somebody I Used to Know.