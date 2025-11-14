Dave Franco annuncia una pausa dopo Now You See Me 3: "Le persone sono stanche di vedermi sugli schermi"

L'attore ha spiegato il motivo per cui, dopo un'annata ricca di impegni, si allontanerà temporaneamente dal mondo del cinema e della tv.

Dave Franco ha annunciato che, al termine della promozione del terzo film di Now You See Me, si concederà una pausa dalla recitazione.

L'attore, intervistato da People, ha infatti condiviso i suoi progetti dopo alcuni anni particolarmente ricchi di impegni professionali, tra lungometraggi e serie tv.

La decisione dell'attore

Negli ultimi mesi, Dave Franco è stato protagonista di L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't, Bubble & Squeak, Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto e Together, che lo ha visto impegnato insieme alla moglie Alison Brie e di cui potete leggere la nostra recensione.

Franco nel film Together

Per il piccolo schermo, invece, ha realizzato alcuni episodi di The Studio, e ha prestato la sua voce a un personaggio di Krapopolis, collaborando invece con Netflix in occasione di Long Story Short.

L'attore ha ora dichiarato: "In pratica finiremo questa settimana di impegni promozionali e poi scomparirò per un po'. Sono certo che le persone siano stanche di vedermi".

Dave ha sottolineato che non ha ancora deciso quanto a lungo resterà distante dai set: "Andrò in mezzo al nulla e mi infilerò in un buco. Mi rivedrete quando mi rivedrete".

L'amore dell'attore per Now You See Me

Dave, durante la promozione di L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't, ha inoltre condiviso il suo amore per il franchise 'magico' con al centro il gruppo di illusionisti: "Amo questi film così tanto. Ho conosciuto i membri del cast per quasi 15 anni... Su questi set rido sempre di più rispetto a quanto accade su ogni altro set e, grazie a questo, adorerei continuare a fare questi film fino a quando le persone ci lasceranno farli".

I primi due film di Now You See Me - I maghi del crimine hanno incassato rispettivamente 350 e 334 milioni di dollari.

Nel terzo capitolo gli illusionisti al centro della trama dovranno entrare di nuovo in azione, con l'aiuto di alcuni giovani, per fermare un'organizzazione criminale. La collaborazione non sarà delle più facili, tuttavia le capacità uniche di ognuno di loro diventeranno essenziali per ingannare, stupire e raggiungere l'obiettivo sperato.