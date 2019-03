Film in uscita al cinema questa settimana: da La Casa di Jack a Domani è un altro giorno!

Anche questo weekend potrete scegliere tra i film usciti al cinema durante la settimana: il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti e attesi, tra cui Domani è un Altro Giorno e La Casa di Jack!

Questo weekend è finalmente arrivato in sala La casa di Jack, l'atteso nuovo film di Lars von Trier che sconvolse il pubblico di Cannes durante la sua proiezioni. Il film, con protagonista Matt Dillon, è la storia di Jack, un ingegnere psicopatico con tendenze ossessivo-compulsive che, dopo aver ucciso una donna che gli aveva chiesto soccorso per strada, scopre che togliere la vita gli dà un enorme piacere. Attenzione però, come molte opere di Lars Von Trier anche il suo ultimo film non è certo per i deboli di stomaco: ne abbiamo parlato nella nostra recensione de La casa di Jack.

Per la gioia di tanti ragazzi al cinema nel fine settimana è arrivato anche il nuovo film d'animazione Dragon Ball Super: Broly - Il Film che vede il ritorno degli eroi Sayan Goku e Vegeta impegnati nell'affrontare un temibile avversario. Se siete in vena di un horror divertente, invece, fa per voi Ancora auguri per la tua morte, sequel del film Auguri per la tua morte, uno slasher che richiama tanto Scream quanto Ricomincio da capo.

Infine vi consigliamo la visione del thriller The Vanishing - Il mistero del faro e della commedia a tinte drammatiche Domani è un altro giorno con protagonisti con protagonisti Valerio Mastandrea e Marco Giallini. Remake italiano del film spagnolo Truman - Un vero amico è per sempre, Domani è un altro giorno è la storia di due amici per la pelle impegnati in uno dei momenti più delicati della loro vita: dirsi addio.