Film horror gratis per Halloween? Su Mediaset Infinity c'è una selezione da divorare

Amate passare la notte di Halloween tra brividi, sangue e ombre? Allora Mediaset Infinity ha quello che fa per voi. Sulla piattaforma streaming c'è infatti una collection completamente gratuita di film horror per tutti i gusti.

"Accesa" ufficialmente lo scorso 27 ottobre, la raccolta, tra titoli cult e nuove scoperte, sarà disponibile per 3 mesi, fino al 27 gennaio 2026.

Tutti i titoli della collection Mediaset "Dolcetto o... film?"

Asia Argento ne il Fantasma dell'Opera

Si comincia con Italian Horror Stories, film in 7 episodi che celebra la tradizione del terrore nostrano, e, a proposito di cinema italiano, ci sono anche alcuni cult firmati dal maestro del brivido per antonomasia, autore di alcuni tra i film horror migliori da rivedere non solo ad Halloween: Dario Argento (La terza madre e Il fantasma dell'Opera). La setta, diretto nel 1991 da Michele Soavi, e Voci dal profondo, di Lucio Fulci, sono considerati veri gioiellini dell'orrore made in Italy.

Oculus: un'inquietante immagine promozionale di Katee Sackhoff

Non mancano titoli internazionali come Oculus - Il riflesso del male di Mike Flanagan, o il disturbante Autopsy del norvegese André Øvredal, con Emile Hirsch e Brian Cox, che vi terrà con il fiato sospeso fino all'ultimo fotogramma. Sangue a fiumi con San Valentino di sangue e Bloody Psycho, mentre per gli amanti delle atmosfere gotiche c'è The Lodgers - Non infrangere le regole.

Ecco tutti i 23 film che Mediaset Infinity regala ai suoi spettatori per un Halloween 2025 indimenticabile:

Per fruire gratuitamente dei titoli di Mediaset Infinity è sufficiente l'iscrizione alla piattaforma.

Su Infinity+ (il servizio a pagamento di Mediaset Infinity) gli amanti di orrore e brivido hanno invece la possibilità di consultare in streaming il catalogo di Midnight Factory, l'etichetta indipendente leader in Italia nella distribuzione di film horror, grazie al canale omonimo. La sottoscrizione, dopo la prova gratuita di 7 giorni, costa 4,99€ al mese.