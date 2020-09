Arrivano sia in prima che in seconda serata i film erotici stasera in TV, dal controverso Cugini carnali fino alla commedia Mia moglie torna a scuola con Carmen Russo.

Per i cultori dei film erotici la programmazione è ricca di sorprese stasera in TV, tanto in prima quanto in seconda serata, dove torna sul piccolo schermo, proprio nella serata in cui fa il suo esordio come concorrente di Tale e Qaule Show, anche Carmen Russo, decisamente più scollacciata.

Cugini carnali, su Cielo alle ore 21:10

Controverso film di Sergio Martino, girato nel 1974 e ambientato a Lecce. Nico D'Altamura, 16 anni, è figlio di un integerrimo preside di liceo, ma viene messo a dura prova da Sonia (Susan Player), la cugina arrivata da Roma per ricevere ripetizioni di latino e greco durante le vacanze direttamente dallo zio.

Nico, adolescente timido e turbato dai sogni erotici che è costretto a reprimere, subisce i continui tentativi di seduzione della spregiudicata Sonia. Che le prova proprio tutte, più o meno apertamente, fino a quando capisce che l'unico modo per far sciogliere Nico è tenerlo lontano dai genitori...

La professoressa di scienze naturali, su Cine34 alle ore 21:10

Nel 1976 il regista Michele Massimo Tarantini dirige quella che poi sarebbe diventata famosa anche come pornostar, Lilli Carati, nel secondo film della carriera, La professoressa di scienze naturali.

Quando la professoressa Mastrilli, anziana insegnante di scienze di un liceo siciliano, mette insieme acido nitrico ed acqua distillata, si mette fuori combattimento da sola. Grazie all'intercessione di Nicola Balsamo, un farmacista, l'anziana prof viene sostituita dall'avvenente neolaureata professoressa Stefania Marini...

Mia moglie torna a scuola, su Cine34 alle ore 22:55

Una sexy Carmen Russo in Mia moglie torna a scuola

Commedia sexy diretta nel 1981 da Giuliano Carnimeo, la moglie del titolo è interpretata da una giovane Carmen Russo.

Nonostante sia già adulta e sposata, Valentina (Carmen Russo) sente il bisogno di tornare tra i banchi di scuola perchè soffre per la sua scarsa cultura. Suo marito Aristide (Renzo Montagnani) - un salumiere che pensa solo ai soldi ed alla prosperosa consorte - non è d'accordo ma la donna sembra non voler sentire ragioni.

Si iscrive a una scuola privata ma dovrà presto fare i conti con un dettaglio: le sue generose forme cominciano a turbare i sogni di studenti e insegnanti...