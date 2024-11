Un film sull'Agente Venom è in fase di sviluppo presso Sony Pictures

La Sony Pictures ha completato la trilogia di Venom con The Last Dance, ma ora si dice che lo studio abbia intenzione di continuare il franchise con un film sull'Agente Venom.

La Sony Pictures ha chiarito che Venom: The Last Dance sarebbe stato la parte finale di una trilogia e, sebbene il film sembrasse concludere la storia di Eddie Brock e del suo amico simbionte (pur lasciando aperta la porta per altri film, ovviamente), sembra che lo studio abbia intenzione di continuare il franchise.

Venom: The Last Dance, la spiegazione delle scene post-credits

Il franchise di Venom si espande?

Secondo lo scooper Daniel Richtman, è in fase di sviluppo un film sull'Agente Venom. Nei fumetti, l'Agente Venom era l'ex bullo e poi amico di Peter Parker, Eugene 'Flash' Thompson, che si è legato al Simbionte Venom dopo aver perso le gambe per servire il suo paese. Tony Revolori interpreta attualmente Flash nei film di Spider-Man, ma The Last Dance potrebbe averci dato un'idea di come la Sony intenda introdurre una nuova versione del personaggio. Se non avete ancora visto Venom: The Last Dance, siete avvisati di importanti spoiler da questo punto in poi.

Venom: The Last Dance - un'immagine del film

Mentre Venom si sacrifica per impedire a Knull di invadere il pianeta, vediamo uno degli Xenofagi mangiare le gambe di uno dei soldati di Strickland, il cui cognome è indicato come Thompson. Poi, nella scena post-credits, vediamo uno scarafaggio vicino a una fiala rotta che in precedenza era stata usata per ospitare un simbionte.

Anche se lo studio potrebbe decidere di ignorare questa impostazione (non sarebbe la prima volta) e scegliere un'origine diversa per il prossimo ospite di Venom, sembra probabile che prima o poi verrà scritturata una nuova versione di Flash Thompson per continuare le avventure del Protettore Letale nella SSU. Cosa ne pensate di questa voce? Siete interessati a un film sull'Agente Venom?

Venom: The Last Dance, un primo piano di Tom Hardy in versione simbionte

"Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si avvicina, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull'ultimo giorno di Venom e Eddie", si legge nella sinossi ufficiale di Venom: The Last Dance.

Oltre a Tom Hardy (Mad Max: Fury Road; The Dark Knight Rises) nel suo doppio ruolo di Eddie Brock e della voce del simbionte Venom, il cast di supporto comprende Chiwetel Ejiofor (12 anni schiavo; Doctor Strange), Juno Temple (Espiazione; Ted Lasso), Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham, Clark Backo e Cristo Fernández.