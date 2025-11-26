Filippo Magnini: "Giorgia Palmas per me è la donna perfetta", e non è gelosa di Alessandra Tripoli

Di fronte alle domande dirette di Francesca Fagnani, Filippo Magnini non si è tirato indietro, proclamando il proprio amore per la moglie Giorgia Palmas, e tornando brevemente sulla polemica che ha infiammato Ballando con le stelle

Ospite della quarta puntata di Belve - in onda ieri sera su Rai 2 -, Filippo Magnini ha parlato diffusamente della sua vita sentimentale. Nelle domande di Francesca Fagnani ha fatto capolino la discussa relazione con Federica Pellegrini, ma soprattutto il matrimonio con Giorgia Palmas.

Filippo Magnini e l'amore per sua moglie

Filippo Magnini

Sposati dal 2021, l'ex nuotatore e la showgirl sono una coppia molto unita, come lui ha avuto più volte modo di raccontare e ribadire a Ballando con le stelle, di cui è attualmente concorrente (ha anche vinto la puntata di sabato 22 novembre).

Giorgia Palmas è arrivata nella sua vita in un momento non facile: Magnini stava infatti affrontando il processo per doping: "Quell'accusa ha calpestato tutto ciò che avevo costruito [...] A un certo punto era diventata una caccia alle streghe. Mi hanno preso di mira perché non ho voluto patteggiare. Dalla procura mi fu detto che dovevo andare da loro con le orecchie basse e la cenere sopra la testa".

Proprio durante quel periodo così difficile è avvenuto il primo incontro con la showgirl sarda: "Ho voluto conoscere Giorgia perché per me incarna i canoni della donna perfetta, così ho chiesto ad amici comuni di presentarmela".

Una donna che gli è rimasta nonostante le difficoltà: "Poi durante quella vicenda ho capito che avevo sposato la donna giusta. Al primo appuntamento con mia moglie, prima ancora di baciarla, le ho raccontato questa cosa, premettendole che non sarebbe stato un periodo facile".

Il due volte campione del mondo di nuoto è stato assolto da ogni accusa nel 2020, proprio nell'anno in cui l'amore con Giorgia Palmas è stato coronato dalla nascita della piccola Mia.

La polemica con la giuria di Ballando con le stelle

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2025

In una puntata di Belve che ha teso la mano allo show del sabato sera di Rai 1 (Martina Colombari era un'altra degli ospiti), non poteva mancare la domanda sulla polemica che ha infiammato un'intera settimana di gossip televisivo. Quella innescata proprio da Magnini contro la giuria per alcuni commenti sulla presenza di Giorgia Palmas in platea, che non gli erano proprio andati giù.

Lo sportivo ha colto l'occasione per chiarire una volta per tutte: "Mia moglie non è gelosa della maestra Alessandra Tripoli, siamo stati anche a cena insieme con suo marito. Mi sono arrabbiato a Ballando perché certe cose non si possono toccare. Fare una battuta una volta va bene, reiterarla no". Questo sarà servito a gettare acqua sul fuoco oppure sabato vedremo ancora scintille appena fuori dalla pista da ballo?