Filippo Magnini e il giallo del video rimosso: contro Ballando o La volta buona? Interviene Giorgia Palmas

Un video di sfogo di Filippo Magnini è apparso e poi sparito dai social. Parole dure contro le critiche e i riferimenti a sua moglie, ma resta il dubbio: il messaggio era per Ballando o per La volta buona?

Durante la puntata di Ballando con le Stelle dell'8 novembre, Filippo Magnini aveva avuto un acceso confronto con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli. Il nuotatore, visibilmente infastidito, aveva contestato alcuni commenti che facevano riferimento a sua moglie, Giorgia Palmas, durante le valutazioni delle sue esibizioni.

Il video di Filippo Magnini su Instagram che ha fatto discutere

Il campione di nuoto aveva poi pubblicato un video su Instagram, successivamente rimosso, nel quale spiegava il suo malessere. Nel filmato, condiviso da diversi account social, tra cui quello del giornalista Gabriele Parpiglia, Magnini sembrava minacciare addirittura il ritiro dal programma: "Oggi sono stato in un programma tv e continuano a rompermi le scatole su insinuazioni di gelosie, io che sono bloccato, nonostante mia moglie sia la mia prima sostenitrice. Sono molto stufo che mia moglie debba prendersi tutta la mer.a che volete darmi in questo programma. Non sono venuto qui per farmi prendere in giro, né io né la mia famiglia."

Le parole del nuotatore durante la settima puntata

Durante la puntata, vinta da Francesca Fialdini, Magnini aveva anche sottolineato: "Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine. Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l'unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Ci sono state cose che non mi sono piaciute. È stato detto che se mia moglie è qui ballo male, se non c'è ballo bene, smettetela, per favore".

Filippo Magnini e Giorgia Palmas

La verità: il video riguarda La Volta Buona, non Ballando

Molti avevano pensato che il video con lo sfogo fosse legato alla diretta di Ballando, ma Filippo e Giorgia hanno chiarito la situazione. Il video, infatti, risale a settimane fa, dopo la partecipazione del nuotatore a La Volta Buona, e non ha nulla a che fare con il dance show. "Il video è di due settimane fa, relativo alla mia presenza a La Volta Buona", ha precisato Magnini. "Ero vestito come quel giorno, ero lì con Alessandra Tripoli per parlare della rumba, ma invece si insisteva su temi personali e sulla gelosia. Questo mi ha molto deluso, così ho reagito pubblicando il video, che poi ho deciso di rimuovere."

Giorgia Palmas ha confermato: "È uno sfogo relativo a un altro programma, non a Ballando. Si vede anche dall'orario e dal vestito di Filippo che si tratta di quel giorno." La conduttrice ha sottolineato che l'episodio spiacevole ha riguardato anche Alessandra Tripoli, presente nello studio di Caterina Balivo. "È normale rimanere delusi se si viene invitati per parlare di ballo e invece la conversazione vira su altro. Siamo umani, e avere degli sfoghi è naturale," ha aggiunto Giorgia.