Ballando con le stelle 2025, la classifica e gli ascolti di sabato 8 novembre: chi rischia l'eliminazione?

La settima puntata di Ballando con le stelle, allietata dalla notizia del ritorno di Andrea Delogu, si è chiusa con uno spareggio inaspettato e con ascolti preoccupanti: ecco la classifica e i numeri di sabato 8 novembre 2025

La settima puntata di Ballando con le stelle 2025, in onda su Rai 1 sabato 8 novembre dalle 21:30, comincia con due annunci importanti: Andrea Delogu tornerà in pista la prossima settimana, Nancy Brilli dovrà cambiare, non si sa per quanto, maestro: al posto dell'infotunato Carlo Aloia l'attrice romana è stata accompagnata da Filippo Di Zara.

La classifica e gli eliminati della settima puntata

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Durante la settimana eravamo stati già avvertiti del ritorno di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, dopo l'infortunio di sabato scorso. La conduttrice infatti ha danzato, nonostante il piede destro vistosamente fasciato, e si è anche aggiudicata il secondo posto, grazie al tesoretto di Alberto Matano.

Eliminati della puntata sono stati Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale, che hanno così raggiunto a bordo pista Beppe Convertini e Veera Kinnunen, eliminati la scorsa settimana.

Ecco la nuova classifica provvisoria di puntata, che non tiene conto, naturalmente, del televoto ma solo dei voti dei giudici e dei tesoretti assegnati:

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina (+5 punti per la prova speciale, +25 per il tesoretto)

Francesca Fialdini con Giovanni Pernice (+25 punti per il tesoretto)

Fabio Fognini con Giada Lini (+10 punti per il bonus)

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca (+10 punti per la prova speciale)

Martina Colombari con Luca Favilla (+3 punti per la prova speciale)

Nancy Brilli con Carlo Aloia (sostituito da Filippo Di Zara)

Filippo Magnini con Alessandra Tripoli (spareggio del 15 novembre)

Rosa Chemical con Erica Martinelli (salvi al ballottaggio)

Marcella Bella con Chiquito (spareggio del 15 novembre)

Chi rischia di uscire da Ballando con le stelle sabato 15 novembre?

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2025

Il ballottaggio ha visto protagonisti gli ultimi tre in classifica: Filippo Magnini, Marcella Bella e Rosa Chemical. Se Rosa Chemical ed Erica Martinelli sono riusciti ad accedere alla prossima puntata, uno spareggio è invece quello che attende Marcella Bella-Chiquito e Filippo Magnini-Alessandra Tripoli. Sabato 15 novembre una di queste coppie verrà relegata a bordo pista fino al ripescaggio, ma con un ostacolo in più: a vedersela con loro infatti ci saranno anche Andrea Delogu e Nikita Perotti, che rientreranno in gioco dopo il grave lutto che ha colpito la conduttrice lo scorso 30 ottobre.

Gli ascolti della settima puntata di Ballando con le stelle

Un sabato sera, quello dell'8 novembre, che non brilla a livello di Auditel. Se Tu sì que vales su Canale 5 non ha raggiunto i 4 milioni di spettatori, fermandosi a 3.948.000 spettatori con uno share del 27% dalle 21:30 alle 00:17 (Buonanotte a 1.674.000 e il 24.4% dalle 00:24 alle 1:04), è andata assai peggio a Ballando con le stelle:

2.867.000 spettatori pari al 23.7% di share dalle 21:28 all'1:33.