Ballando con le Stelle, pagelle settima puntata: Magnini torero contro tutti, Fialdini vince senza ballare

E anche la settima puntata è andata. Con l'eliminazione di Emma Coriandoli e, rimandato alla prossima, lo spareggio tra Filippo Magnini e Nancy Brilli, si è concluso su Rai Uno l'ultimo appuntamento della ventesima edizione di Ballando con le Stelle , in una serata che nonostante i generosi 9 e 10 a favore di paletta, è passata senza esibizioni che lasciassero traccia.

Intanto, una buona notizia: da sabato prossimo, torna in gara Andrea Delogu. Solo che le toccherà giocarsi il posto allo spareggio contro Marcella Bella e Filippo Magnini, finiti in fondo alla classifica insieme a Rosa Chemical. Se però quest'ultimo si è salvato, il destino delle altre due coppie è ancora incerto.

Ripercorriamo dunque questa settimana puntata, in cui si segnala un Filippo Magnini fuori dalla grazia del dio della pazienza.

Emma Coriandoli eliminata con una puntata di ritardo - voto: 4

La signora Coriandoli

La settima puntata si apre con lo spareggio tra Nancy Brilli ed Emma Coriandoli. Risultato? Esce Emma Coriandoli, "linea comica" di questa edizione a cui si è prestato anche Simone Di Pasquale.

Solo che noi Ballando con le Stelle lo abbiamo visto anche sabato scorso, e ci ricordiamo benissimo che il personaggio di Maurizio Ferrini era stato eliminato proprio a inizio puntata, salvo poi essere incomprensibilmente salvato da Saira Di Vaira a bordo pista.

Insomma: la pratica l'avevamo già sbrigata una settimana fa, se solo a Ballando esistesse il concetto di sintesi.

Rossella Erra dubiterà persino della sua esistenza - voto: 8

Selvaggia Lucarelli

Non è vero che Selvaggia Lucarelli ignora Rossella Erra, ma la promessa ora è che lo farà: al punto tale che persino la Erra dubiterà della sua stessa esistenza.

La puntata sonnecchiava, così a un certo punto sono state le due giurate a dare una svegliata allo studio. C'era già un precedente: dopo l'esibizione di Fognini, ormai personaggio dell'edizione, la Lucarelli aveva ironizzato dicendo che "la cosa peggiore che ho visto è come Fognini guarda sua moglie", a cui la Erra aveva risposto con pesantezza: "Sarà perché non guarda così te, cara".

Il secondo round è arrivato più tardi, quando Barbara D'Urso ha raccontato il rapporto madre-figlio in danza. Commentandola, la Lucarelli ha osservato che la mano tremolante a fine esibizione fosse ridondante; la Erra si è inserita: lei in quella mano ci rivedeva la madre malata e la Lucarelli non capisce niente. Lucarelli a cui comunque, lo ricordiamo, è morta la madre di Alzheimer.

La giurata comunque non ha fatto alcun accenno alla malattia della madre, si è limitata alla solita dialettica micidiale: "Rossella Erra, ti ignorerò così tanto che tu stessa dubiterai della tua esistenza". È già meme.

La "tribuna del popolo" che ci rappresenta: come se avessimo accettato, grazie - voto: 2

A proposito di Rossella Erra. Introdotta come "tribuna del popolo" cinque anni fa, non si capisce per quale motivo Milly Carlucci pensi che possa rappresentare noi telespettatori anziché solo se stessa, con le sue banalità e sguaiatezza. Milly Carlucci, ma che idea hai del tuo pubblico? Milly Carlucci, io mi sento offesa.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Rosicando con le Stelle: Magnini contro tutti, ma con chi lo sa solo lui - voto: 5

In versione torero vestito, Filippo Magnini ha puntato il suo drappo rosso: la giuria che lo criticava. L'ex nuotatore è partito ascoltando le osservazioni, poi gli è partito potente il torero: e però ad altri viene perdonato tutto, ma non si sa a chi; e però qualcuno ha detto qualcosa sulla moglie, ma non si capisce bene cosa.

La tesi di Magnini è che le sue esibizioni vengano criticate eccessivamente, mentre con altri concorrenti la giuria sarebbe più magnanima. Lui nel frattempo mette le mani avanti: sta rosicando.

Il problema è che nelle sue rivendicazioni, quando gli viene chiesto a chi si riferisca, chi sarebbero i favoriti, Magnini molla il colpo. Perciò continua a polemizzare, ma non volendo fare i nomi, il Magnini furioso perde subito potenza. Idem quando accenna a un qualche commento in cui sarebbe stata tirata in ballo la moglie: probabilmente che balla bene solo quando la Palmas è in studio.

Era una polemica partita bene, Magnini se l'è bruciata subito. Peccato, ma nel dubbio un nome di concorrente amatissimo, ci viene in mente: Fabio Fognini, che gli ha sottratto il posto unico in quota "sportivo" dell'edizione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Francesca Fialdini vince senza ballare - voto: 5

Prognosi di 40 giorni, ma Francesca Fialdini non si ritira. Perciò Giovanni Pernice dà fondo a tutta la sua professionalità e tira fuori una coreografia di moderno in cui la bionda conduttrice, tra prese varie, poggia un solo piede a terra come fosse la ballerina di un carillon. Tutto al suono di "Show must go on", per giunta.

È così che la coppia riesce a vincere la puntata: senza che nemmeno la Fialdini balli, grazie al tesoretto di Alberto Matano. Ora, era tutto molto bello, ma quello non era nemmeno ballo da parte della concorrente: era "problem solving" di Pernice, al limite. Perfetto per il curriculum, lodevole per rimanere in gara; meno per vincere la puntata.

Perciò ora urge un gesto estremo: qualcuno dia un microfono a Filippo Magnini.