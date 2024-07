Filippo Bisciglia tradisce Pamela e lei lo sa: la presunta infedeltà del conduttore di Temptation Island

Filippo Bisciglia in questi giorni è impegnato in Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi in onda ogni giovedì, giunto ieri al secondo appuntamento. Anche quest'anno il conduttore si trova ad affrontare i problemi sentimentali e l'infedeltà delle sette coppie che sono sbarcate all'Is Morus Relais, ma sembra che perfino sulla sua relazione si addenserebbero le nubi del tradimento.

I rumors sull'infedeltà di Filippo Bisciglia

Il conduttore del reality dei sentimenti è legato ufficialmente dal 2008 a Pamela Camassa, come tutte le relazioni di lunga data anche loro hanno avuto i loro momenti di crisi che sono riusciti a superare. Nel 2019, intervistato dal settimanale Chi, Filippo aveva rivelato che per un breve periodo si erano lasciati, ma che poi le loro divergenze si erano appianate ed erano tornati insieme.

Nelle ultime ore la fedeltà del conduttore del programma di Canale 5 alla sua compagna è stata messa in dubbio da Alessandro Rosica. Nella sua pagina Instagram l'esperto di Gossip ha pubblicato una foto di Bisciglia e nella caption ha scritto: "Tra qualche anno ce lo troviamo al falò di confronto insieme a Pamela", facendo, ovviamente, riferimento a Temptation Island.

Filippo Bisciglia a Temptation Island

Ma non finisce qua, secondo Rosica, infatti, lei sarebbe a conoscenza dei tradimenti del compagno. "Lei sa tutto e non è una vittima come tutti immaginavano", ha precisato nella sua storia di Instagram. Prima di incontrare la Camessa, il conduttore era legato a Simona Salvemini, conosciuta nella Casa del Grande Fratello 6.

Sembra che la passione tra Pamela e Filippo sia scoppiata quando l'ex gieffino era ancora fidanzato con la Salvemini. Nonostante queste voci, tra il conduttore e la sua ex i rapporti sono ancora buoni, come dimostra una dedica che il conduttore ha fatto a Simona qualche anno fa, i due si sono rivisti nell'ottobre del 2021.

In quell'occasione hanno condiviso un post nelle storie di Instagram con tanto di foto e caption. "Ebbene sì, sono passati ben quindici anni, ma il bene e l'affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai...Incontri speciali, Sellerona te vojo troppo bene", le ha scritto Filippo Bisciglia.