Chi è la fidanzata di Robert Pattinson, Suki Warerhouse

La fidanzata di Robert Pattinson si chiama Alice Suki Waterhouse ed è una modella e attrice londinese rappresentata dall'agenzia di moda NEXT Model Management. La ragazza è nota al pubblico internazionale per la sua carriera e per la sua vita privata, avendo avuto in passato relazioni con attori del calibro di Bradley Cooper.

La madre della Waterhouse è un'infermiera e il padre un chirurgo plastico, Suki cresce nel distretto di Chiswick, ad ovest di Londra, ed inizia la sua carriera da modella a soli 16 anni, quando viene scoperta da un talent scout. In breve tempo diventa un volto noto nell'industria della moda, ottenendo le copertine delle riviste più importanti del settore come Vogue, Elle, Marie Claire, InStyle, L'Officiel, Grazia, Glamour, Allure, Vanity Fair e Tatler.

In seguito la modella sfila per importanti brand dell'alta moda come Burberry, Alexander Wang, Miu Miu e Balenciaga, e prende parte alle campagne pubblicitarie di Swatch, Pepe Jeans, Salvatore Ferragamo, Tommy Hilfiger, H&M e Matthew Williamson. Nel 2012, recita nel cortometraggio Rachael e nel film Pusher.

Mentre nel 2014, la fidanzata di Robert Pattinson interpreta il suo primo ruolo importante, quello di Bethany Williams, nel film Scrivimi ancora, a fianco a Lily Collins e Sam Claflin. Nel 2015 recita nei panni di Marlene nel sequel di Divergent, Insurgent, e nel 2019 viene scelta per il ruolo della protagonista del quarto episodio della prima stagione di Into the Dark, intitolato L'ultimo capodanno.