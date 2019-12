Festival di Sanremo 2020: Tiziano Ferro ospite fisso per tutte le cinque serate

Amadeus ha confermato la presenza di Tiziano Ferro in tutte le cinque serate; Fiorello sarà un battitore libero mentre Jovanotti ha rinunciato per un giro in bici del Perù.

Tiziano Ferro sarà ospite fisso del Festival di Sanremo 2020. La conferma è arrivata ieri da Amadeus che ha parlato anche del ruolo che avrà Fiorello e delle donne che lo affiancheranno nel corso delle cinque serate.

Dopo le indiscrezioni delle passate settimane arriva finalmente la conferma direttamente da Amadeus. Dopo la finale di 'Sanremo Giovani' il conduttore del prossimo Festival ha confermato che Tiziano Ferro sarà una presenza fissa della prossima kermesse. "Sono felice, l'ho incontrato più volte, abbiamo parlato. L'ho chiamato anche prima di darvi la notizia. Cosa farà? Sicuramente canterà e per sapere il resto dovete aspettare".

una foto di Tiziano Ferro

Il ruolo di Tiziano è in parte ancora da definire, non sarà un co-conduttore, ne proporrà un medley come fece nel 2015, ma in quell'anno il cantante di Latina era presente come super ospite. Secondo le prime ipotesi potrebbe cantare sue canzoni, esibirsi in cover o in duetti musicali.

Tra gli altri ospiti di Sanremo 2020 ci saranno sicuramente Roberto Benigni, come lui stesso ha confermato domenica sera da Fabio Fazio, e Fiorello, che "sarà libero di fare quel che vuole", ha commentato il direttore artistico del resto "Fiorello è un fratello ed era quasi più preoccupato lui di me che al festival vada tutto bene".

Amadeus ha poi ribadito che sarà affiancato nella conduzione da due donne a sera ma senza dare nessuna anticipazione, "Diciamo che ci saranno almeno due donne a sera, con storie ed età diverse" e a chi gli chiedeva di fare nomi ha risposto "Nomi? No, non ne faccio. Se non ho la certezza al 100% mi sembra brutto. Ma al più presto saprete tutto".