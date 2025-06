Festival di Locarno: Lucy Liu riceverà il premio alla carriera e presenterà il nuovo film Rosemead

Lucy Liu, una delle attrici più versatili di Hollywood al cinema e nelle serie televisive, verrà premiata con il Career Achievement Award nella giornata di giovedì 14 agosto al Festival di Locarno.

Nella stessa serata, Liu presenterà anche il suo nuovo film Rosemead, diretto da Eric Lin, insieme al resto del cast, prima di partecipare, il giorno successivo, al Forum @Spazio Cinema.

La carriera di Lucy Liu tra cinema e tv

In oltre trent'anni di carriera, Lucy Liu ha conquistato critica e pubblico partecipando a progetti da oltre 3,7 miliardi di dollari. Nel corso della sua carriera ha recitato in film come Kill Bill, Charlie's Angels, Chicago, Come far perdere la testa al capo, Presence e Red One.

Rivelatasi al grande pubblico nel ruolo di Ling Woo in Ally McBeal, Lucy Liu ha contribuito alla storia delle serie televisive in produzioni come Marvel's Luke Cage, Elementary, Why Women Kill e American Born Chinese.

Lucy Liu in una scena di Elementary

Liu ha ricevuto ampi consensi anche per il documentario Meena, sul traffico di esseri umani, producendo diversi progetti significativi come Freedom's Fury e Redlight, oltre ad aver prodotto e doppiato l'esperienza VR The Pirate Queen. Ha esposto sculture e opere in tecnica mista in diversi musei internazionali, ricevendo anche la Harvard University Arts Medal. Attualmente, lavora ad una serie di dipinti per l'Australian Centre for Contemporary Art. Ambasciatrice dell'UNICEF da oltre vent'anni, ha ricevuto diversi premi per il suo impegno umanitario.

L'annuncio del premio a Lucy Liu al Festival di Locarno

Lucy Liu è diventata la seconda donna statunitense di origini asiatiche a ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Lucy Liu in una scena di Detachment

Le parole di Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival sul premio a Lucy Liu:"La presenza di Lucy Liu al cinema e in televisione è a dir poco straordinaria. Nella sua carriera s'intrecciano interpretazioni iconiche per il piccolo e il grande schermo: dal ruolo che l'ha resa celebre in Ally McBeal, per il quale ha ricevuto nomination agli Emmy e ai SAG Award, fino alla memorabile interpretazione di O-Ren Ishii in Kill Bill: Vol. 1, Liu ha tracciato un percorso artistico unico. Attraversando con disinvoltura generi e linguaggi diversi - dai blockbuster come Charlie's Angels ai drammi più intimi come Presence di Steven Soderbergh - Lucy Liu ha aggiunto complessità e profondità a ogni personaggio cui ha dato forma. In televisione ha brillato in ruoli da protagonista in serie di successo come Why Women Kill ed Elementary, consolidando la sua reputazione come una delle attrici più versatili della sua generazione. La sua influenza non si esaurisce nell'ambito della recitazione: come produttrice, regista e attivista umanitaria, si è distinta con documentari potenti come Meena e con progetti innovativi come l'esperienza in realtà virtuale The Pirate Queen, candidata agli Emmy. In Piazza Grande Lucy Liu presenterà Rosemead, un progetto intimo che celebra una sua nuova metamorfosi attoriale: è un sogno che si avvera non solo per il Locarno Film Festival ma anche per tutti gli spettatori e cinefili. Le sue scelte coraggiose e la sua costante capacità di reinventarsi continuano a ridefinire cosa significhi essere un'artista nel ventunesimo secolo"