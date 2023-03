Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina 2023 al via oggi a Milano

In arrivo la 32ª edizione del Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina, a Milano e online dal 18 al 26 marzo.

L'unico festival italiano interamente dedicato all'approfondimento delle cinematografie, delle realtà e delle culture di Africa, Asia e America Latina è in arrivo con 9 giorni di proiezioni, 50 film e tanti eventi speciali: dal 18 al 26 marzo, a Milano e in streaming su MYmovies.it, il Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina 2023 anche quest'anno si svolgerà in forma ibrida e nelle sue tradizionali date di marzo.

Nel vasto programma, le proiezioni dei film del Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo, con una selezione di 10 titoli dai 3 continenti, il Concorso Cortometraggi Africani e il Concorso EXTR'A, quest'ultimo dedicato ai film di registi italiani, e gli appuntamenti per le proiezioni delle sezioni Flash, E tutti ridono... e dei Fuori Concorso. Ad arricchire il calendario, appuntamento al pomeriggio con l'Ora del té presso il bar Girevole del San Fedele per incontrare i numerosi registi e gli ospiti del festival.

Dal 18 al 26 marzo, il 32esimo FESCAAAL in Fondazione Prada, Auditorium San Fedele, Cineteca Milano Arlecchino e CinéMagenta 63 - Institut Français de Milan, e online su su MYmovies.it.

La 6a edizione di Africa Talks sarà il pre-opening del Festival il 18 marzo all'Auditorium San Fedele, ore 17. Il format di approfondimento sull'Africa contemporanea a cura di Fondazione Edu e Associazione COE prevederà una tavola rotonda e un film dedicato ad Africa e Ambiente.

A seguire, domenica 19 marzo alle ore 18.00 l'apertura ufficiale del Festival nel Cinema di Fondazione Prada, con la Cerimonia di apertura e la proiezione del film Il frutto della tarda estate, prima opera di finzione di Erige Sehiri, nuovo talento del cinema arabo contemporaneo.

In Giuria Internazionale Paolo Moretti, Erige Sehiri e Saeed Roustaee che assegneranno il Premio di 8.000 € al Miglior film del Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo. Grazie alla collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani - SNCCI, una Giuria composta da Ilaria Feole, Raffaella Giancristofaro e Gianluca Pisacane attribuirà il Premio della Critica - SNCCI al Miglior Film del Concorso Extr'A per un valore di 1.000€ e premierà il Miglior Cortometraggio del Concorso Cortometraggi Africani con 2.000 €.

