Festival dei Popoli 2020: L'occhio di vetro di Duccio Chiarini il 15 novembre in prima mondiale

L'occhio di vetro, il nuovo film documentario di Duccio Chiarini debutterà il 15 novembre in prima mondiale al 61° Festival dei Popoli, nella sezione "Concorso Italiano". Il film è prodotto da Asmara film, in associazione con Istituto Luce Cinecittà, con il supporto di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale cinema e audiovisivo (MiBACT), in collaborazione con La Règle du jeu.

Questa la sinossi de L'occhio di vetro: 26 aprile 1945. Ferruccio Razzini, un ragazzo di quindici anni figlio di un eroe della Prima Guerra Mondiale, si ritrova a combattere tra le fila degli ultimi difensori della Repubblica di Salò. Ne scrive giorno per giorno in un diario in cui racconta anche i destini delle due sorelle maggiori, Liliana e Maria Grazia, sposate l'una a un fascista l'altra a un partigiano comunista. Il ragazzo è un vecchio zio del regista che, guidato da quel diario inizia, una ricerca nel passato della sua famiglia.

