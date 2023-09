La Festa delle Offerte 2023 di Amazon Prime arriverà anche in Italia con tantissimi sconti di ogni genere

A partire dalla mezzanotte del 10 ottobre gli abbonati ad Amazon Prime in 19 paesi del mondo, tra cui Portogallo, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito, avranno la possibilità di fruire di una serie di sconti dedicati, grazie alla Festa delle Offerte Prime, la quale sarà disponibile fino alle 23:59 dell'11 ottobre.

L'obiettivo principale alla base di questo evento di 48 ore è quello di consentire agli utenti Prime di anticipare il loro shopping sia personale che in vista della stagione natalizia, offrendo i prezzi più bassi di quest'anno su prodotti selezionati di Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex, LG e molto altro.

"Con questo evento di shopping vogliamo offrire a tutti i clienti Prime una nuova opportunità per risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio e approfittare di offerte su alcuni dei prodotti più richiesti", ha dichiarato Jamil Ghani, Vicepresidente di Amazon Prime. "Oltre a beneficiare di tutti i vantaggi Prime, i clienti possono accedere a moltissime offerte in categorie come moda, casa e giocattoli, che includono alcuni dei prodotti più popolari durante la Festa delle Offerte Prime".

La Festa delle Offerte Prime, oltre a offrire una manciata di offerte in via del tutto esclusiva, dà la possibilità di supportare le piccole e medie imprese e gli artigiani scoprendo e acquistando ancora più facilmente i loro prodotti all'interno della vetrina Amazon dedicata, grazie al badge Piccola Azienda e al nuovo filtro Piccola Azienda.

Fra le offerte più generiche, invece, possiamo ad esempio trovare, sia dispositivi Amazon (Echo Pop + Meross Smart Plug, Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato, ecc.ecc.), che sconti strettamente connessi con Amazon Music Unlimited, e con Amazon Fashion (sconti fino al 30% su grandi marchi tra cui Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Swarovski e molti altri).

Cos'aspettate anche voi ad iscrivervi ad Amazon Prime, così da poter usufruire facilmente di questo genere di offerte ed eventi dedicati?