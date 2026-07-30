Ferzan Ozpetek racconta Giorgio Armani in una nuova serie tv evento

La serie, prodotta da Lux Vide e Faros Film, racconterà la vita e l'eredità del maestro del made in Italy attraverso lo sguardo del regista che lo ha conosciuto personalmente

La vita e l'incredibile carriera di Giorgio Armani saranno presto raccontate sul piccolo schermo in una serie tv diretta da Ferzan Ozpetek. Il progetto, ancora senza titolo, si concentrerà in particolare sull'impatto che lo stilista ha avuto sul linguaggio della moda italiana nel mondo, attraverso un'estetica fondata su rigore, essenzialità ed eleganza senza ostentazione.

La serie internazionale sarà prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in associazione con Faros Film. La scelta di Ozpetek alla regia punta a unire il valore artistico del racconto con una vocazione globale, grazie a un autore capace di coniugare sensibilità cinematografica e successo presso il pubblico.

Giorgio Armani e Ferzan Ozpetek

Il regista, inoltre, conosceva personalmente Armani e ha raccontato il rapporto con lo stilista, ricordando conversazioni dedicate al cinema, all'arte, ai costumi, all'architettura e alla vita. "Ho riconosciuto in lui l'artista visionario e geniale, ma pure l'uomo concreto e determinato", ha spiegato Ozpetek a Variety, definendo l'opportunità di raccontarne la storia "un onore entusiasmante e insieme una sfida".

Il rapporto tra Armani e Ozpetek aveva radici profonde. I due si erano avvicinati nel 1997, prima del debutto alla regia del cineasta con Il bagno turco. In quell'occasione lo stilista aiutò Ozpetek fornendogli uno smoking per la presentazione del film a Cannes, dando inizio a un legame durato negli anni.

Ozpetek sta lavorando alla sceneggiatura insieme a Francesco Arlanch, capo sceneggiatore di Lux Vide e autore di serie come Doc - Nelle tue mani e I Medici.

La presidente della società, Matilde Bernabei, ha dichiarato: "Erano anni che Lux inseguiva il sogno di raccontare al mondo la storia di Giorgio Armani", definendo lo stilista "un alfiere del made in Italy" capace di riscrivere le regole dello stile e dell'eleganza. Dopo l'idea, discussa in passato, di un possibile documentario, ora la storia di Giorgio Armani arriverà in una serie destinata a un pubblico internazionale.