Diamanti, l'ultimo film di Ferzan Özpetek debutta in prima TV stasera su Sky Cinema

Reduce dal grande successo nelle sale, Diamanti, il film di Ferzan Ozpetek, approda su Sky Cinema Uno domenica 20 aprile alle 21:15 (rimarrà disponibile in streaming su NOW e anche on demand in 4K). L'ultima opera di Ferzan Özpetek, già accolta come un cult contemporaneo, si prepara quindi a emozionare anche il pubblico televisivo.

Diamanti: Ferzan Özpetek e la dichiarazione d'amore al cinema e alle donne

Una scena di Diamanti

Con Diamanti, il regista turco naturalizzato italiano firma uno dei suoi progetti più ambiziosi e corali coinvolgendo un cast straordinario guidato da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca nei panni di Alberta e Gabriella Canova, due sorelle che gestiscono un atelier di costumi teatrali e cinematografici. Attorno a loro si intrecciano le storie di artigiane, attrici, clienti e amori, in un affresco che fonde realtà e finzione, passato e presente.

Tra le protagoniste spiccano Lunetta Savino, Paola Minaccioni, Vanessa Scalera, Kasia Smutniak, Mara Venier e Milena Vukotic. Stefano Accorsi - l'attore "musa" di Özpetek - interpreta il regista Lorenzo, figura centrale e osservatore silenzioso di un microcosmo femminile vibrante e autentico. La sceneggiatura, scritta dallo stesso Özpetek con Carlotta Corradi ed Elisa Casseri, tesse una narrazione emotiva e simbolica che celebra la forza delle donne e la magia del costume.

Diamanti è il film italiano più visto del 2024

Diamanti, la locandina

Accolto calorosamente dal pubblico in sala, Diamanti è stato il film italiano più visto nei primi mesi del 2024. Un successo che conferma la capacità del regista di parlare al cuore degli spettatori. La prima TV su Sky Cinema, oltre a rendere il film accessibile in 4K e on demand, consolida la sua posizione come evento mediatico della stagione pasquale.

In occasione della messa in onda di Diamanti, Sky propone anche una collezione speciale con i tre cortometraggi della Trilogia di Istanbul: Meze, Muzik e Muhabbet. Un viaggio tra cibo, musica e parole, che omaggia le radici turche del regista e approfondisce i temi a lui più cari.

Diamanti è prodotto da Greenboo Production, Faros Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky. Un appuntamento imperdibile per chi ama il grande cinema italiano e le storie che lasciano il segno.