Sabrina Ferilli e Amanda Lear dive per Ferzan Ozpetek: al via le riprese del nuovo film

Arriverà a Natale Nella gioia e nel dolore, il nuovo film del regista turco sulla storia di una diva del cinema. Il cast, al solito, è corale e oltre alla new entry Amanda Lear troviamo molti volti noti.

Ferzan Özpetek riaccende la macchina da presa e lo fa, ancora una volta, partendo da Roma. Sono cominciate oggi, infatti, le riprese del nuovo film Nella gioia e nel dolore, che uscirà nelle sale italiane a Natale 2026 per Vision Distribution.

Il nuovo progetto del regista turco si muove nel territorio a lui più caro, quello del racconto corale e delle emozioni, dei legami umani profondi e dell'importanza della memoria. E dopo il grande successo di Diamanti, nel cast ritroviamo attori amatissimi e qualche new entry tutta da scoprire.

Le nuove muse di Ferzan Özpetek sono Amanda Lear e Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli

Artista, icona pop, volto internazionale e personalità fuori dagli schemi, la nuova musa di Ferzan Özpetek non poteva che essere Amanda Lear. Lei sarà quindi tra i protagonisti di Nella gioia e nel dolore, un film che ruota intorno alla storia di una diva e dei suoi amici e chce sembra costruito proprio intorno a identità forti, legami resistenti e vite attraversate dal tempo.

Il nuovo film arriva dopo il percorso fortunato di Diamanti, che ha superato i 2,4 milioni di presenze in Italia e ha trovato spazio anche fuori dai confini nazionali, arrivando in più di 100 Paesi. Un risultato che ha confermato quanto il cinema di Özpetek continui a parlare a pubblici diversi, mescolando melodramma, ironia, nostalgia e personaggi molto riconoscibili capaci di entrare con delicatezza nei nostri cuori.

Diamanti, di Ferzan Özpetek

Qui ritornano alcune collaborazioni già rodate, da Vanessa Scalera a Luca Argentero, passando per Mara Venier e Geppi Cucciari. Ma il film segna anche un debutto molto interessante: Sabrina Ferilli lavorerà per la prima volta con Özpetek. E viene quasi da chiedersi perché non fosse successo prima, visto che il suo carisma, la sua ironia e quella capacità di passare dalla leggerezza alla malinconia sembrano dialogare naturalmente con il mondo del regista.

Tra i volti nuovi c'è anche Miguel Ángel Silvestre, attore spagnolo amatissimo dal pubblico internazionale, chiamato a inserirsi in un racconto che promette di unire respiro popolare e intensità sentimentale.

Un film sull'amore, l'amicizia e il tempo che passa

La sceneggiatura è firmata dallo stesso Ferzan Özpetek insieme a Carlotta Corradi ed Elisa Casseri. Al centro della storia ci saranno la memoria, l'amore e l'amicizia, raccontati come legami capaci di attraversare le stagioni della vita senza dissolversi del tutto.

Quanto resta di ciò che siamo stati? E quanto, invece, continua a tenerci insieme anche quando tutto cambia? Domande alla cui profondità il regista turco ci ha abituati da tempo. Per avere le risposte bisognerà attendere il periodo natalizio.