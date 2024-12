Diamanti, Mara Venier in lacrime, poi scherza con Ozpetek: "Mi hai presa perché sono un cesso"

Ospite di Domenica In, il regista ha raccontato quale grande privilegio per lui sia stato dirigere la popolare conduttrice nel suo ultimo film

Un po' a sorpresa, Mara Venier è entrata nel cast di Diamanti, il nuovo film di Ferzan Ozpetek uscito nelle sale lo scorso weekend. Ospite di Domenica In, condotto proprio da Venier, il regista ha espresso la sua ammirazione per la prova attoriale di Venier.

Nella prima parte di Domenica In, anche tutto il cast della pellicola è stato ospite di Zia Mara e nel suo salotto c'erano Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Lunetta Savino, Paola Minaccioni, Vanessa Scalera, Anna Ferzetti, Milena Mancini e Carla Signoris. Venier ha quindi anche scherzato con il regista svelando il motivo per cui l'ha scelta.

A un certo punto, Ferzan Ozpetek ha presentato una clip da Diamanti, uno spezzone di film con protagonista la stessa Venier. Al termine della scena, in cui appare un po' spettinata, Mara - in lacrime per la commozione - ha spiegato: "Mi hai regalato una grande gioia scegliendomi per questo film, ne avevo bisogno davvero", aggiungendo con molta autoironia: "Mi ha presa perché sono un cesso".

Ferzan Ozpetek: "Ecco perché ho scelto Mara Venier"

A questo punto, il regista è intervenuto dicendo: "No, questo non è vero. Io ho pensato che tu fossi perfetta per quel ruolo perché, come il tuo personaggio, se sei a casa, non ti interessa metterti in ghingheri, sei tu e basta. Ad esempio, noi andiamo spesso a prendere la pizza insieme e quando usciamo ci vestiamo e pettiniamo in modo semplice".

Diamanti: il nuovo brano di Giorgia nella colonna sonora del film di Ferzan Özpetek

Ambientato nel presente e negli anni '70, Diamanti racconta fatti di vita e vicende amorose di un gruppo di donne che ruota attorno a una grande sartoria di cinema diretta da due sorelle tanto diverse quanto legate. Girato interamente a Roma e ha una sceneggiatura firmata da Carlotta Corradi, Elisa Casseri e dallo stesso Ferzan Ozpetek.

La pellicola è una produzione Greenboo Production, Faros Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky. L'uscita nelle sale è avvenuta il 19 dicembre scorso. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Diamanti, il miglior Ozpetek degli ultimi anni.