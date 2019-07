Felicity Jones star di "Good Morning, Midnight" accanto a George Clooney

Felicity Jones reciterà accanto a George Clooney nel film Netflix tratto dal romanzo Good Morning, Midnight.

La produzione non ha per ora voluto rivelare il ruolo affidato all'attrice, nominata al premio Oscar.

L'adattamento del libro scritto da Lily Brooks-Dalton nel 2016 racconterà la storia, ambientata in un mondo post-apocalittico, di uno scienziato chiamato Augustine (parte interpretata da George Clooney). L'uomo, tra le pagine di Good Morning, Midnight, deve compiere una corsa contro il tempo per aiutare l'equipaggio della nave spaziale Aether a ritornare in sicurezza sulla Terra.

Clooney sarà coinvolto anche come regista e produttore del progetto, le cui riprese inizieranno nel mese di ottobre, tramite la sua Smokehouse Pictures e in collaborazione con Anonymous Content e Syndicate Entertainment.

Felicity Jones, prossimamente, sarà protagonista nelle sale con il film intitolato Aeronauts, diretto da Tom Harper. La sceneggiatura è stata firmata da Jack Thorne e si basa sulla storia vera di Amelia Wren e dello scienziato James Glaisher. I due, nel 1862, hanno intrapreso un viaggio straordinario per scoprire i segreti dei cieli, ritrovandosi però a lottare per la sopravvivenza quando hanno raggiunto gli strati superiori dell'atmosfera senza degli strumenti adeguati.