Fedez sulla sua malattia “il 22 marzo sarà un giorno importante”. Il gesto di Chiara Ferragni su Instagram

Fedez ha annunciato che oggi, 22 marzo, sarà importante per sapere qualcosa in più sulle sue condizioni di salute.

Dopo l'annuncio choc sulla sua malattia di qualche giorno fa, Fedez è tornato a parlarne su Instagram: il cantante ha detto che oggi, 22 marzo, è un giorno importante. Chiara Ferragni, pochi minuti dopo, ha ripostato la storia del marito, aggiungendo l'icona delle mani giunte in preghiera. Il rapper non ha ancora specificato da che tipo di patologia è afflitto.

Fedez, dopo aver parlato dei suoi problemi di salute lo scorso 17 marzo, aveva promesso ai suoi follower di aggiornarli, nel limite del possibile, sull'evoluzione della sua patologia. Il rapper, nelle sue storie di Instagram, ha fatto un piccolo update scrivendo che oggi, 22 marzo per lui "sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività".

Il cantante, che da poco abbiamo visto in TV nei panni di host in LOL - Chi ride è fuori 2, ha voluto ringraziare anche Chiara, i fan e gli amici, per il loro sostegno morale "Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale". Alla fine del post si legge un pensiero per Leone e Vittoria, i figli che condivide con la moglie Chiara Ferragni: "Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo!".

Anche Chiara ha voluto sottolineare l'importanza della giornata di oggi, l'imprenditrice digitale ha ripostato il messaggio di Fedez. Fedez era ritornato sui social qualche giorno fa, in occasione del quarto compleanno di Leone, il rapper aveva pubblicato una serie di foto con suo figlio, parte di quell'album di ricordi che ha condiviso in questi anni e, come ha affermato nelle storie de 17 marzo: "servirà a dare forza anche a me", dopo "aver strappato un sorriso a chi aveva un problema". Nella caption Fedez ha scritto "Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai!".