Fedez su Instagram “Mi è stato diagnosticato un problema di salute”

Fedez ha spezzato il cuore di milioni di follower annunciando su Instagram che gli è stato diagnosticato un problema di salute: il cantante, che a tratti non è riuscito a nascondere la commozione, ha detto che dovrà affrontare un percorso difficile. Fortunatamente la malattia, di qualsiasi cosa si tratti, gli è stata diagnosticato in tempo. Chiara Ferragni sul social ha replicato: 'ti amiamo più di sempre amore mio'.

È un Fedez sensibilmente provato quello che si presenta davanti alla telecamera del suo smartphone per parlare, attraverso le storie di Instagram, con i suoi follower. Il cantante raccoglie tutte le sue forze per dire "purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna mi è stato diagnosticato con grande tempismo. Questo comporta che dovrò affrontare un percorso".

Fedez, che durante le storie ha spento più volte la telecamera, vinto dall'emozione, ha voluto parlare con suoi fan "voglio raccontare il mio percorso, mi sento di farlo, ma non ora, adesso ho bisogno di stringermi attorno alla mia famiglia". Il conduttore di LoL: chi ride è fuori, ha rivelato che quando ha avuto la diagnosi ha tratto conforto leggendo storie di persone che hanno condiviso il suo stesso problema. "Per questo voglio condividere il mio percorso, sperando di dare conforto, magari anche a quell'unica persona che non ha la fortuna di essere circondato da una bellissima famiglia, come la mia. Questo anche per dare un senso a quello che mi sta succedendo".

"Ora - ha continuato Fedez - capisco che quello che ho condiviso in questi anni è un album di ricordi che, magari, ha strappato un sorriso a chi aveva un problema". Poi il cantante ha sottolineato "ora quell'album di ricordi servirà a dare forza anche a me". Fedez, che, attraverso la sua fondazione, ha donato alla Croce Rossa Italiana un'autoambulanza per trasportare medicinali in Ucraina, ha promesso di aggiornare i suoi follower, sperando di potergli dare presto buone notizie.

Poco dopo Chiara Ferragni, in un post su Instagram ha scritto "L'amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra. Ti amiamo più di sempre amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall'affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto".