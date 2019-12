Fedez, la rottura con J-Ax e Fabio Rovazzi spiegata per la prima volta in TV: “Mi hanno ferito”

Fedez rivela per la prima volta in TV, nel corso de La Confessione, i motivi della rottura con gli ex amici J-Ax e Fabio Rovazzi: 'ho visto svanire un pezzo della mia famiglia acquisita'.

Fedez, J-Ax e Fabio Rovazzi erano il nuovo trio d'oro del mercato discografico italiano ma qualcosa nel loro rapporto non ha funzionato e il marito di Chiara Ferragni ha spiegato per la prima volta il perchè, naturalmente dal suo punto di vista.

È successo nel corso de La confessione, il programma di Peter Gomez su Nove, che ha ospitato ieri sera in prima serata Fedez. Dopo aver scioccato il pubblico parlando della sua predisposizione alla sclerosi multipla, il rapper ha risposto alle domande del direttore de Il Fatto Quotidiano online sui rapporti con i suoi colleghi, in particolare sull'addio a J-Ax e Fabio Rovazzi.

"Sarebbe stato più semplice se la separazione fosse avvenuta per motivi economici ma non è così semplice. Perdendo lui e perdendo Fabio Rovazzi, ho visto svanire un pezzo della mia famiglia acquisita" dice Fedez. "Se riesco a parlarne dopo un anno e mezzo è perché ho fatto un percorso. Sono stato aiutato dalla mia famiglia e da alcuni professionisti. Non so se la separazione è stata causata dal mio carattere: io sono il tipo che ti sbatte in faccia la verità. O forse è stato per un altro motivo: io non servivo più".

Si parla del 2017, Chiara Ferragni era incinta, la gravidanza era difficile ed i due avevano preferito trasferirsi momentaneamente a Los Angeles. "In quella fase" riprende a raccontare Fedez "ho scoperto che un nostro collaboratore aveva aperto una società speculare alla nostra. Mentre io ero a Los Angeles sono iniziati a venire fuori problemi economici, legati alle retribuzioni di questo collaboratore. Per questa persona ero arrivato a mettere in discussione mia madre, che da sempre collaborava con lui. Lui ha cercato di portare via le persone che lavoravano con me: a partire da Fabio. Io ero in un momento di fragilità, nel bel mezzo della gravidanza di mia moglie".

Si arriva a parlare del noto concerto a San Siro, prima di salire sul palco Fedez chiede un chiarimento a J-Ax: "prima del concerto di San Siro chiesi a J-Ax se lui sapesse qualcosa di questa nuova società. Lui mi disse di non sapere niente. Il concerto fu un momento bellissimo, un sogno". Il giorno dopo, però, arriva la doccia fredda e J-Ax gli confessa di saper tutto di quella storia e aver mentito per salvare il concerto: "Dal giorno in cui mi ha detto quella cosa, J-Ax è sparito" conclude Fedez che poi passa a parlare dello youtuber.

"Quando è nato Leone" racconta "Fabio non mi ha mandato neanche un messaggio. Nemmeno durante la gravidanza di Chiara, che non è stata facile. Poi Leone non è stato bene: per i primi tre mesi io e Chiara non sapevamo se soffrisse o meno di sordità a livello neurologico. Non avere un messaggio da un amico ha rappresentato una ferita psicologica". Il "J'accuse" del rapper termina dando del bugiardo all'ex amico, che in un'intervista radiofonica mentì dicendo di aver telefonato a Fedez per fargli gli auguri per la paternità.