Fedez: “Sono a rischio sclerosi multipla", la confessione shock su Nove

Fedez svela di essere a rischio sclerosi multipla nel programma La Confessione in onda stasera alle 21:15 su Nove: 'Per me è stato il motivo per iniziare un percorso per migliorare'.

Fedez è a rischio sclerosi multipla: questa scioccante rivelazione arriva durante l'intervista al rapper ne La Confessione, che stasera ripartirà con una nuova stagione in prima serata sul Nove.

Il programma condotto da Peter Gomez, direttore de Il fatto quotidiano riparte stasera alle 21:15 su Nove. La Confessione avrà come ospite Fedez, il rapper italiano molto spesso al centro di polemiche con i suoi colleghi ed i giornalisti. Tra le altre cose Gomez chiede cosa farà in futuro e qui inizia la vera confessione di Federico Lucia, "bella domanda" gli risponde Fedez e inizia a raccontare di aver fatto esami medici e che da allora le sue priorità sono cambiate. "Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca" , e continua il suo racconto spiegando di cosa si tratta "Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla".

#LaConfessione questa sera alle 21.25 su@Nove Fedez commosso risponde a Peter Gomez: “Ho fatto degli esami medici, ho un rischio sclerosi multipla. Devo scegliere le battaglie” https://t.co/YmovLaRufK — Peter Gomez (@petergomezblog) December 5, 2019

Fedez quindi ha saputo questa terribile novità, ha una predisposizione per la sclerosi multipla, una spada di Damocle con cui dovrà imparare a convivere. Il marito di Chiara Ferragni si commuove "Ti trovano questa cosa e ti dicono: 'guarda, devi stare sotto controllo perché può essere che si tramuti in sclerosi'. Questo è stato per me il motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie". Fedez, da poco diventato padre del piccolo Leone, ha parlato anche di altro, toccando il suo rapporto con il Movimento 5 Stelle, delle scaramucce verbali con i colleghi. L'intervista integrale andrà in onda stasera alle 21:15 su Nove.