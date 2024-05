Fedez ha davvero problemi di salute? Fabrizio Corona interviene sul forfait ad Alessandro Cattelan

Fedez non sarà tra gli ospiti di Alessandro Cattelan stasera su Rai 2 e Fabrizio Corona afferma che il rapper avrebbe davvero problemi di salute, come specificato dalla RAI, ma qualcosa non torna.

Sarebbero stati davvero dei problemi di salute a tenere Fedez lontano dalla prima putata del nuovo show di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale, e non le recenti beghe giudiziarie che lo vedono implicato in una rissa e un pestaggio. Di questo è sicuro Fabrizio Corona, che sui socila di DillingerNews smentisce addirittura un articolo pubblicato domenica sul suo sito di notizie.

Fedez ricoverato d'urgenza?

Una nota della RAI pubblicata nei giorni scorsi aveva confermato le voci che circolavano già da un po' sulla mancata partecipazione di Fedez alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo show in prima serata di Alessandro Cattelan, al via stasera su Rai 2. Il comunicato insisteva sui "problemi di salute" del rapper, ma in quanti erano stati disposti a crederci? Con una denuncia a proprio carico per rissa e lesioni ai danni del personal trainer Cristiano Iovino, sembrava scontato che nè Fedez volesse ulteriore esposizione mediatica, nè la RAI potesse permettersi di incappare in ulteriori scivoloni vista l'aria che si respira a viale Mazzini, mai così pesante.

Fabrizio Corona però, smentendo addirittura se stesso, avrebbe raccolto prove necessarie per confermare che quanto scritto dall'azienda del servizio pubblico nella nota corrisponde a verità. Come scrive l'account Instagram di DillingerNews: "Siamo qui per confermarvi al 100% che la decisione della Rai non ha nulla a che vedere con la questione. Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d'urgenza in pronto soccorso. Questa è l'unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2". Una notizia che certo mette in agitazione tutti i fan dell'ex di Chiara Ferragni, operato nel 2022 per un tumore al pancreas e messo a dura prova, solo pochi mesi fa, da un'emorragia che l'aveva costretto per diversi giorni in un letto d'ospedale, in condizioni disperate.

C'è anche chi, però, fa notare che dai profili social del diretto interessato non è arrivato nessun indizio in questo senso. La prima puntata del nuovo programma di Cattelan sarebbe stata registrata lo scorso 15 maggio, in quelle stesse ora Fedez informava i suoi follower che l'apparato produttivo per il suo prossimo album era pronto a partire, senza nessuna menzione a ospedali e problemi di salute.