Fedez denunciato per l'aggressione a Cristiano Iovino: lui nega ma le telecamere lo inchioderebbero

Ci sarebbe anche Fedez tra le persone denunciate per l'aggressione a Cristiano Iovino, il personal trainer (quello dell'ormai famoso caffè di Ilary Blasi) che nella notte tra il 21 e il 22 aprile è stato prima al centro di una rissa e poi aggredito vicino da casa apparentemente da sconosciuti.

La notizia aveva cominciato a circolare già ieri, ed era stata seccamente smentita (con i soliti toni urlati) dallo stesso rapper ai microfoni de La Stampa in occasione del Salone del libro di Torino. Il Corriere della Sera, però, fa sapere stamattina che sì, proprio lui, sarebbe stato denunciato con l'accusa di "rissa".

La mattina del 22 aprile, infatti, i carabinieri inviano un resoconto in Procura di quanto accaduto, nella notte, prima nella discoteca The Club di largo La Foppa e poi in via Traiano, zona Citylife. Si parla di una rissa, di un pestaggio e di un deferito: Federico Leonardo Lucia.

La dinamica della rissa è ancora tutta da chiarire ma c'è un'unica certezza: l'identità dell'aggredito. Cristiano Iovino però, raggiunto nel suo appartamento dai carabinieri e dal 118, dice non voler sporgere alcuna denuncia e che parlerà solo se il suo legale lo riterrà opportuno. Ha idea di chi siano stati i suoi assalitori? "Sconosciuti".

Il video dell'aggressione

Gli inquirenti, senza ulteriori dichiarazioni da parte della vittima, possono solo lavorare sulla pista che li riporta nei due luoghi dell'aggressione. E sono proprio le due guardie giurate di via Traiano che fanno, per la prima volta in questa storia, il nome di Fedez: "Era insieme a 8-9 persone, compresa una ragazza bionda" (che si scoprirà poi essere Ludovica di Gresy, già vista in discoteca in compagnia di Fedez). Le loro parole trovano conferma nel filmato delle telecamere di sorveglianza.

Il video mostra anche che con Fedez e Iovino c'erano altre persone, tra cui un noto ultrà milanista, Christian Rosiello, e, molto probabilmente, l'ex tronista di Uomini e Donne Sasà Angelucci, che è con il personal trainer a casa sua quando i carabinieri bussano alla porta.

Non è chiaro il perchè Iovino abbia poi deciso di non denunciare ma le due guardie giurate che hanno chiamato il 112 raccontano di un tentativo di intimidazione, al loro indirizzo, da parte del gruppo di Fedez: "Fatevi i ca..i vostri. Non chiamate nessuno".

Fedez nega l'accusa

Ieri, in occasione di un incontro sulla salute mentale che l'avrebbe visto protagonista, il rapper e imprenditore, come si diceva, interrogato dai giornalisti in proposito ha reagito in modo piuttosto veemente, attaccando, come al solito, i giornalisti: "Io non c'ero e da quello che leggo dalla telecamera sembra non si veda niente perché sporcata dalla pioggia. Si parla di 9 persone che hanno massacrato la persona, tutti ultrà del Milan. La persona viene aggredita, arriva l'ambulanza ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale non c'è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Mi dicono che tre giorni dopo fosse ad Ibiza a ballare. Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia".