Fedez, multa in arrivo per aver parlato della rottura con J-Ax in TV?

Fedez potrebbe pagare al suo ex amico J-Ax una multa salata: sembra che i due avessero firmato una clausola per non rivelare i motivi della rottura ma il marito di Chiara Ferragni ne ha parlato in TV.

Multa in arrivo per Fedez dopo le rivelazioni su J-Ax e Fabio Rovazzi e sui motivi della loro rottura? Secondo alcuni rumor Fedez potrebbe pagare molto caro lo sfogo in TV dove ha rivelato i motivi del litigio con i suoi due ex amici.

La rottura tra Fedez, J-Ax e Fabio Rovazzi è sempre stata avvolta nel mistero, i fan dei rapper si sono scambiati spesso accuse reciproche sui social incolpando la parte avversa, ma in realtà nessuno sapeva la verità. Oggi sul settimanale 'Chi' viene pubblicata una notizia che riprende una voce che già era girata tra gli addetti ai lavori ed era stata riportata anche da qualche giornalista. Al momento della separazione Fedez e J-Ax avrebbero concordato una clausola milionaria in base alla quale non potevano rilasciare nessuna dichiarazione sulla loro rottura.

La scorsa settima Fedez è stata ospite di Peter Gomez ne 'La Confessione'. Nel corso del faccia a faccia il marito di Chiara Ferragni ha spiegato per la prima volta i motivi della rottura. "Mi hanno ferito" ha detto, dando poi la sua versione dei fatti, raccontando del tradimento di J-Ax, passato con un'altra società senza dirglielo, e della delusione per il comportamento di Rovazzi che non gli aveva telefonato neppure quando era nato il piccolo Leone. "Perdendo loro ho visto svanire un pezzo della mia famiglia acquisita_".

Lo sfogo di Fadez avrebbe quindi rotto il patto: se la notizia fosse vera il rapper sarebbe ora costretto a pagare a J-Ax una multa molto elevata.C'e da dire che all'indomani della messa in onda della trasmissione né J-AX né Fabio Rovazzi hanno commentato le dichiarazioni di Fedez e quindi, per il momento, la sua è l'unica versione sulla separazione di cui si ha notizia.