Fedez, Leone e Mia Khalifa: la foto con l'ex pornostar diventa virale

Fedez, suo figlio Leone e l'ex pornostar Mia Khalifa. Abbiamo già la foto dell'estate 2019, che ha conquistato i social? Forse. Di sicuro è una foto che non è passata inosservata e al momento in cui scriviamo ha ricevuto una cifra vertiginosa di like su Instagram.

"Ora piangi ma un giorno farai vedere questa foto ai tuoi compagni di classe e mi ringrazierai" - ha scritto Fedez sotto la foto in cui lui tiene in braccio Leone, che piange a dirotto, mentre accanto a lui, Mia Khalifa, con i capelli sciolti e gli immancabili occhiali, gli fa il verso. Insieme a suo marito, Mia era ospite dei Ferragnez nella loro casa di Los Angeles, e questa foto documenta la spensieratezza delle giornate trascorse insieme. La foto, che potete vedere qui sotto, ha sollevato i commenti più disparati (e sorprendenti). C'è chi finge di scandalizzarsi (come se Mia fosse svestita), chi commenta con una battuta e chi... non sa chi sia la ragazza mora con Fedez e Leone.

Per coloro che si stanno chiedendo chi è Mia Khalifa? si tratta di una ex-pornostar libanese che oggi vive negli USA. Classe 1993, Mia vive negli USA dal 2000 dove è immigrata con la sua famiglia. Nel 2011, appena diciottenne, si è sposata con un americano dal quale poi ha divorziato nel 2016. Nello stesso anno Mia Khalifa interrompe la sua carriera di pornostar che aveva iniziato nel 2014. Alla grandissima popolarità conseguita - anche nelle classifiche dei video sui siti per adulti - erano seguite anche delle minacce di morte per essersi esibita con un hijab (il velo delle donne musulmane che lascia scoperto il viso, ma copre i capelli) e per aver mostrato una frase dell'inno nazionale libanese atuata insieme alla croce simbolo del partito cristiano-conservatore libanese. Dopo l'uscita di scena dal porno, Mia Khalifa ha aperto un canale di videogames su Twitch e iniziato diverse attività legate alla sua immagine. Attualmente l'attrice e modella è fidanzata con lo chef svedese Robert Sandberg.