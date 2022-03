Fedez lascia l'ospedale accompagnato da Chiara Ferragni: “sto bene”

Fedez ha lasciato l'ospedale per tornare a casa, accompagnato da Chiara Ferragni, con cui è stato fotografato all'uscita del San Raffaele di Milano. Il rapper ha detto di stare bene, dopo l'intervento di nove giorni fa, resosi necessario per asportare un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

"Tornare a casa per me sarà tornare a vivere", aveva detto poche ore fa Fedez, adesso per il rapper è arrivato il momento di lasciare l'ospedale. Il cantante, prima di andare via, ha fatto una foto con il personale che lo ha curato in questi giorni. Dopo averla pubblicata su Instagram, Fedez nella caption ha scritto "Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall'altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita". Dopo aver ringraziato "il professor Falconi e tutto il suo incredibile staff" e "gli infermieri e le infermiere del reparto", Fedez, prima di andare via, ha speso due parole per i fan, che, insieme a Chiara Ferragni e ai figli, sono stati la sua roccia in questo difficile momento: "grazie per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L'amore è la medicina più potente", ha scritto su Instagram.

Fedez, che all'uscita dell'ospedale ha detto ai giornalisti di stare bene, è stato operato il 22 marzo, dopo che il 17 marzo aveva rivelato, nelle storie di Instagram "mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna mi è stato diagnosticato con grande tempismo. Questo comporta che dovrò affrontare un percorso". Il rapper aveva promesso che avrebbe condiviso con i fan il suo percorso "mi sento di farlo, ma non ora, adesso ho bisogno di stringermi attorno alla mia famiglia".

Dopo l'operazione Fedez, ancora una volta sui social, aveva svelato il problema di salute che gli era stato riscontrato "ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo". L'operazione per asportare il tumore è durata sei ore, Fedez è rimasto in ospedale per ulteriori accertamenti, oggi è tornato a casa pronto ad affrontare il percorso che gli hanno tracciato i medici.