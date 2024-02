Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Lui non tornerebbe a casa da giorni

L'indiscrezione corre sul web: Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. O forse no? A darne notizia è il solito Dagospia ma questa volta gli va dietro, e conferma, anche il Corriere della Sera. Sposati dal settembre 2018 (ma insieme dal 2016), hanno due figli, Leone, nato nel 2018, e Vittoria, nata nel 2021.

Il gossip sulla rottura dei Ferragnez

Non è certo la prima volta che Fedez e Chiara Ferragni vengono dati sull'orlo del divorzio, ma questa volta la rottura sarebbe insanabile, anche perchè gravata da un anno davvero difficile per entrambi. "Dal Sanremo dell'anno scorso, la storia d'amore tra i due s'era incrinata ma l'influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato" scrive Dagospia. Il rapper infatti, dopo aver sconfitto un tumore al pancreas, lo scorso ottobre ha lottato tra la vita e la morte per via di un'emorragia interna. Chiara Ferragni, all'estero per lavoro, era rientrata in Italia in fretta e furia per stargli accanto.

"Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l'uscita di casa" conclude il portale di Roberto D'Agostino. Durante il pandoro-gate, infatti, Fedez era parso a molti più preoccupato delle sue attività imprenditoriali che occupato a sostenere la moglie in quello che è stato, fin qui, il momento più difficile della sua carriera (e che finirà solo quando l'indagine a suo carico sarà chiusa).

A tutto questo si aggiungono gli indizi social. Lui che da domenica si fotografa in luoghi che non sono certo la lussuosissima residenza milanese, che avrebbe lasciato senza farvi ancora ritorno, lei che nelle stories di Instagram condivide una mano sinistra senza anelli, due dediche che inneggiano al self-empowerment e "cancella" il marito dalla foto del profilo.