Una donna cinese di 47 anni avrebbe avviato un'azione legale contro il modello per un presunto accordo di esclusiva. Massaro replica sui social e racconta cosa sarebbe successo a Los Angeles.

Federico Massaro finisce al centro dell'attenzione per una controversia legale negli Stati Uniti legata a un accordo per la donazione di sperma. L'ex concorrente del Grande Fratello sarebbe stato citato in giudizio da una donna cinese - Zifan Li - di 47 anni, che contesta il mancato rispetto di un patto di esclusiva. Dopo la diffusione della notizia, il modello ha deciso di intervenire con un video su Instagram, nel quale ha raccontato la propria versione dei fatti e chiarito la sua posizione.

Secondo quanto riportato dal New York Post, la donna avrebbe accusato il trentaduenne di aver violato un accordo di esclusiva relativo alla donazione del proprio seme. Una vicenda particolarmente delicata sulla quale Massaro ha deciso di intervenire pubblicamente attraverso un video condiviso sul suo profilo Instagram, raccontando la propria versione dei fatti.

La causa contro Federico Massaro: cosa sarebbe successo

Stando alla ricostruzione riportata dalla donna nell'azione legale, Federico Massaro si sarebbe impegnato a donare il proprio seme esclusivamente a lei, accompagnandola nel percorso di fertilità fino al raggiungimento di una gravidanza portata a termine.

La vicenda avrebbe avuto inizio nel novembre 2024, quando il modello avrebbe effettuato due donazioni presso la Incinta Fertility Clinic di Los Angeles. Successivamente, però, secondo quanto sostenuto da Li, la stessa struttura avrebbe proposto a Massaro di diventare donatore anche per altri pazienti. Il trentaduenne avrebbe accettato questa possibilità, venendo così meno, secondo la donna, all'impegno di esclusività precedentemente assunto.

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Quando Zifan Li sarebbe venuta a conoscenza della nuova proposta e avrebbe chiesto spiegazioni al modello, quest'ultimo le avrebbe manifestato il desiderio di poter aiutare altre persone attraverso la donazione, spiegando che questa prospettiva lo rendeva felice.

Una posizione che avrebbe provocato una forte reazione nella donna. Nell'atto giudiziario, Li avrebbe infatti descritto le conseguenze emotive della vicenda, parlando di un vero e proprio "crollo mentale".

Federico Massaro racconta la sua versione: cosa è successo a Los Angeles

Dopo la diffusione della notizia, Federico Massaro ha deciso di rompere il silenzio attraverso un video pubblicato su Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello è apparso visibilmente provato e nervoso, sottolineando fin da subito quanto la vicenda lo metta a disagio, trattandosi di una questione estremamente privata.

"Prima di tutto voglio iniziare il discorso dicendo che sto bene, anche se sono molto, molto, molto nervoso, perché è una cosa super privata di cui avrei preferito non parlare. Chiarisco dicendo subito che non sono un donatore di sperma", ha esordito.

Massaro ha quindi raccontato di essere stato contattato nel 2024 da una persona che gli avrebbe presentato una storia particolarmente toccante. Dopo aver riflettuto a lungo, avrebbe deciso di raggiungerla a Los Angeles e di sottoscrivere un contratto.

Federico Massaro

"Sono andato in questa clinica, ho fatto la donazione effettiva e dopodiché questa persona non ha adempiuto a quello che diceva il contratto e non si è potuto concludere quello che si doveva concludere", ha spiegato.

L'ex gieffino ha poi chiarito che, dopo aver effettuato la donazione, la clinica gli avrebbe prospettato la possibilità di aiutare altre persone, considerato l'esito positivo della procedura. Una possibilità che avrebbe preso in considerazione, ma che, secondo il racconto di Federico non si sarebbe mai concretizzata.

"Ho valutato la possibilità di aiutare tante persone, ma non ho mai più aiutato nessun altro, non ho mai più fatto nessuna donazione, perché avevo paura di questa persona", ha dichiarato.

Nel suo intervento, Federico Massaro ha raccontato anche di presunte minacce di azioni legali e di un ulteriore contratto che la donna avrebbe voluto sottoporgli, ma che lui avrebbe scelto di non firmare.

"Questa persona poi ha minacciato di farmi causa, dopo che le avevo detto, in modo molto naïve, che questa clinica mi aveva fatto sapere che avrei potuto aiutare tante persone". La donna, secondo il racconto di Federico, aveva reagito in maniera decisa intimandogli di non fare altre donazioni: "perché tu avevi detto che lo davi solo a me'", ha raccontato.

Il modello ha quindi contestato la pretesa di esclusività, chiedendosi se fosse possibile considerare una donazione come qualcosa di cui un'altra persona potesse acquistare il diritto esclusivo. Massaro ha inoltre sostenuto di non aver ricevuto il rimborso del volo di ritorno, che sarebbe stato previsto dagli accordi iniziali.

"Non mi ha pagato neanche il volo di ritorno che era nel contratto. Me ne sono volato via e poi non ho più assolutamente avuto nessun contatto, se non conclusivo, fino a poco tempo fa, dove si è fatta di nuovo viva, ma poi non si è concluso comunque niente", ha aggiunto.

Federico Massaro

L'ex gieffino ha ribadito di ritenere di aver rispettato la propria parte dell'accordo, mentre, a suo dire, sarebbe stata l'altra persona a non adempiere agli impegni presi.

Federico Massaro racconta la sua versione: cosa è successo a Los Angeles

Nonostante l'esperienza negativa raccontata, Massaro ha voluto precisare di non considerare la donazione di sperma qualcosa di sbagliato. Anzi, ha sottolineato di continuare a ritenerla un gesto importante, capace di aiutare tante persone che desiderano costruire una famiglia.

"Anche se io ho scelto di non donare mai più sperma, perché comunque sia sono stato molto colpito negativamente da tutto quello che è successo, non voglio che voi pensiate che donare sperma sia una cosa brutta. Sono molto nervoso in questo momento, però continuo a pensare che donare sperma sia una cosa bellissima e non voglio che arrivi un messaggio sbagliato", ha precisato.

In conclusione, il modello ha manifestato la volontà di non aggiungere altro sulla vicenda, preferendo tutelare la propria privacy e mantenere riservati gli ulteriori dettagli di una questione che, come ha ammesso, continua a metterlo profondamente a disagio. "Da qui in poi la terrò ovviamente privata come deve essere", ha concluso, ribadendo ancora una volta: "Non sono un donatore di sperma".