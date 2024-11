Federica Petagna bacia Alfonso D’Apice al Grande Fratello, poi va ad abbracciare Stefano Tediosi

Il tentativo del Grande Fratello di replicare il successo del triangolo amoroso dello scorso anno, composto da Perla, Mirko e Greta, non sta ottenendo i risultati sperati. Federica, Alfonso e Stefano, i protagonisti scelti per animare questa dinamica sentimentale, non stanno conquistando il favore del pubblico, che sui social si mostra sempre più critico nei confronti di Federica e del suo comportamento ambiguo.

Un ingresso turbolento al Grande Fratello

Fin dal suo ingresso nella Casa, Federica ha chiarito che la sua storia con Alfonso era chiusa. Tuttavia, le azioni della ragazza hanno raccontato tutt'altro: il bacio sotto le coperte con il suo ex fidanzato, ha spiazzato i coinquilini e gli spettatori. La situazione si è complicata ulteriormente con l'arrivo di Stefano, il tentatore con cui Federica aveva avuto un flirt dopo la fine di Temptation Island: non è passato molto tempo prima che anche con lui scattasse un bacio.

A complicare ulteriormente la situazione è stato l'ingresso, martedì in puntata, di Antonio Fico, cugino di Titty di Temptation Island. Antonio ha dichiarato di aver avuto una frequentazione con Federica dopo il reality, condividendo addirittura chat private per dimostrare la sua versione. Questa rivelazione ha acceso ulteriormente i riflettori sulla gieffina, suscitando nuove critiche per la sua gestione delle relazioni.

Federica abbraccia Stefano

I comportamenti nella Casa dividono i concorrenti e il pubblico

Nella giornata di ieri, durante un aperitivo, Federica ha ballato e baciato Alfonso, tra l'entusiasmo di alcune coinquiline che osservavano la scena. Tuttavia, poco dopo, si è avvicinata a Stefano, abbracciandolo in modo affettuoso. Questo comportamento ha infastidito Alfonso, visibilmente turbato e incapace di interpretare l'atteggiamento ambiguo della sua ex, con cui ha condiviso otto anni di relazione.

Da parte sua, Federica ha accusato Alfonso di essere troppo pesante, cercando di giustificare i suoi atteggiamenti come frutto di spontaneità. Ma il pubblico sembra pensarla diversamente: sui social molti accusano la ragazza di sfruttare la situazione per ottenere visibilità, lamentandosi che il triangolo non regga il confronto con quello dello scorso anno, quando i protagonisti avevano una fanbase consolidata grazie al loro percorso a Temptation Island.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Federica Petagna bacia Alfonso D'Apice