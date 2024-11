Grande Fratello, Lorenzo avvisato dagli autori: “Mi hanno detto di modificare il comportamento aggressivo"

Da circa una settimana, l'hashtag #fuorilorenzo è in cima alle tendenze su X (ex Twitter). La causa? Una serie di comportamenti sopra le righe che Lorenzo Spolverato ha mostrato durante i due mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello. Minacce verbali e atteggiamenti arroganti hanno caratterizzato la sua permanenza, suscitando la rabbia del pubblico. Ora gli autori del confessionale lo hanno invitato a moderare i suoi atteggiamenti.

L'intervento di Alfonso Signorini e le critiche in studio

In passato, episodi simili hanno portato alla squalifica di altri concorrenti, ma finora Lorenzo è riuscito a evitare il provvedimento più grave. Tuttavia, la situazione sembra essere arrivata a un punto critico. Durante la puntata di martedì scorso, Alfonso Signorini ha affrontato Lorenzo in diretta, mettendolo in guardia e invitandolo a cambiare atteggiamento.

Erano quasi le 24:00 quando il conduttore ha espresso chiaramente il sentimento del pubblico, dicendo: "Lorenzo, la tua arroganza si avverte anche all'esterno. È ora di darti una regolata."A rincarare la dose è stata Beatrice Luzzi, che ha commentato: "Effettivamente, Lorenzo, non ti stai regolando."

Il richiamo del confessionale

Oggi, Lorenzo ha confidato ad Amanda Lecciso alcuni dettagli su ciò che gli autori del programma gli avrebbero detto nel Confessionale. Secondo il modello, gli è stato detto: "Non è vero che non sei furbo, tu sei un parac.lo. Ce l'hai la cazzimma. Modifica il comportamento da aggressivo e vedrai che le cose andranno meglio."

Questa indicazione sembra essere un ultimo avvertimento per il concorrente, che ora è chiamato a riflettere sul suo atteggiamento. ll comportamento di Lorenzo è stato aspramente criticato anche al di fuori della Casa. Anna Pettinelli e Caterina Collovati, intervenute a Pomeriggio Cinque, hanno chiesto a gran voce la squalifica del modello, giudicandolo inaccettabile per il contesto del programma.