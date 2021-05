Fear Street: nel trailer, Netflix svela la data di uscita della trilogia di film

Netflix ha annunciato con un trailer la data di uscita della trilogia di Fear Street, i tre film horror che verranno distribuiti con cadenza settimanale a luglio e tratti dai libri di R.L. Stine.

Gli appuntamenti per il debutto dei lungometraggi sono stati fissati al 2 luglio per Part 1: 1994, al 9 luglio per Part 2: 1978 e infine per al 16 luglio per Part 3: 1966, come svela il video in cui si possono vedere le prime scene del progetto, tra cui il tragico destino riservato ad alcuni personaggi.

La sinossi della trilogia di Fear Street anticipa: "Nel 1994 un gruppo di teenager scopre che gli eventi terrificanti che hanno tormentato la loro città per generazioni potrebbero essere tutti connessi e che loro potrebbero essere i prossimi obiettivi. Basata sulla serie di romanzi horror best seller scritta da R.L. Stine, la trilogia segue l'incubo attraverso l'oscura storia di Shadyside".

Leigh Janiak, regista dei film, ha dichiarato: "Abbiamo girato tutti i tre film di Fear Street nel corso di una folle, sanguinosa estate. Per noi è un sogno sapere che gli spettatori ora possono vivere la storia nello stesso modo in cui abbiamo realizzato i film, guardandoli uno dopo l'altro, con solo una settimana di attesa a separare i tre capitoli. Non vedo l'ora di accogliere tutti nel mondo di Fear Street nel 1994, 1987 e nel 1666!".

Stine ha aggiunto: "I lettori sanno che i romanzi sono adatti a tutte le età, ma i film saranno vietati ai minori. Questo vuol dire ancora più brividi e terrore! Ho visto che l'epica trilogia di Leigh Janiak verrà distribuita su Netflix a luglio e posso che fanno davvero paura, più di quanto mi aspettassi. Che divertimento vedere gli orrori di Shadyside prendere vita!".

Nel cast di Fear Street Part 1: 1994 ci sono Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr, Julia Rehwald, Fred Hechinger, Ashley Zukerman, Maya Hawke, Darrell Britt-Gibson, Jordana Spiro e Jordyn DiNatale.

Gli interpreti di Fear Street Part 2: 1978 sono invece Sadie Sink, Emily Rudd, Ryan Simpkins, McCabe Slye, Ted Sutherland, Jordana Spiro, Gillian Jacobs, Kiana Madeira, Benjamin Flores Jr, Ashley Zukerman, Olivia Scott Welch, Chiara Aurelia e Jordyn DiNatale.

Le star di Fear Street Part 3: 1666 sono infine Kiana Madeira, Ashley Zukerman, Gillian Jacobs, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr, Darrell Britt-Gibson, Sadie Sink, Emily Rudd, McCabe Slye, Julia Rehwald, Fred Hechinger, Jordana Spiro, Elizabeth Scopel e Randy Havens.