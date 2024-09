FBI 6 e FBI International 3 su Rai 2: la trama e il cast delle puntate di sabato 14 settembre

Stasera 14 settembre, dalle 21:20 su Rai 2, andranno in onda nuovi episodi della sesta stagione di FBI e della terza stagione di FBI: International. Queste serie fanno parte del franchise FBI, che include anche FBI: Most Wanted, tutte trasmesse dalla CBS. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

FBI

Questa serie, andata in onda per la prima volta nel 2018, segue le indagini dell'agenzia di New York. È incentrata su un'unità di agenti specializzati che risolvono casi complessi e di alto profilo, affrontando crimini di diversa natura, dalla corruzione al terrorismo. La serie si distingue per il suo approccio realistico e dettagliato alle operazioni dell'FBI e alle dinamiche di lavoro all'interno dell'agenzia.

Sinossi e cast dell'episodio "Fantasma"

n un parco industriale deserto, un dipendente dell'Esercito americano viene brutalmente assassinato. La squadra dell'FBI viene chiamata a indagare su quello che inizialmente sembra essere un omicidio isolato, ma presto emerge che il delitto è solo la punta dell'iceberg di un piano molto più complesso e pericoloso. Gli agenti devono decifrare il motivo dell'attacco e scoprire l'identità del colpevole prima che il suo piano si realizzi, mettendo a rischio molte altre vite.

Missy Peregrym e Zeeko Zakiin guidano l'operazione del team

Nel frattempo, Tiffany è combattuta dai sensi di colpa che la tormentano per la morte di Hobbs. I flashback dei momenti condivisi e delle decisioni difficili che ha dovuto prendere cominciano a pesare su di lei. La sua lotta interiore influisce sul suo lavoro e sui suoi rapporti con i colleghi, creando tensioni e portando a momenti di introspezione profonda. Tiffany deve trovare un equilibrio tra il suo dolore personale e il bisogno di mantenere la lucidità per risolvere il caso.

Missy Peregrym

Zeeko Zaki

Jeremy Sisto

Alana De La Garza

John Boyd

Katherine Renee Turner

FBI: International

Questo spin-off, lanciato nel 2021, si concentra su un'unità del Bureau che opera a livello globale. La serie segue l'International Fly Team mentre affronta crimini che trascendono i confini nazionali. I casi trattati variano dall'antiterrorismo al traffico di esseri umani, e la serie offre uno sguardo approfondito su come l'FBI gestisce le operazioni internazionali e collabora con le forze di polizia di altri paesi.

Sinossi e cast dell'episodio "Rimuovere il compromesso"

L'agente speciale assistente Jubal Valentine si reca a Budapest per unirsi al Fly Team e alla CIA in una missione cruciale. L'obiettivo è smantellare un cartello di narcotrafficanti che ha assassinato la sua ex fidanzata e collega, lasciandolo con un forte desiderio di vendetta e giustizia. La sua presenza è motivata non solo dal desiderio di rendere giustizia alla sua compagna perduta, ma anche dalla sua competenza e conoscenza dell'organizzazione criminale.

L'agene Forrester lavorerà come infiltrato per smantellare il cartello

Durante la missione, il team deve affrontare numerosi ostacoli, tra cui una rete di protezioni e alleanze che rendono il cartello particolarmente difficile da penetrare. Per guadagnarsi la fiducia dei membri del cartello, Scott Forrester si infiltra sotto copertura come esperto di armi. Il suo compito è quello di avvicinarsi ai leader e raccogliere informazioni vitali che permetteranno di smantellare l'organizzazione dall'interno.