FBI 6 e FBI International 3 su Rai 2: la trama e il cast delle puntate di sabato 28 settembre

Stasera 28 settembre, dalle 21:20 su Rai 2, andranno in onda nuovi episodi della sesta stagione di FBI e della terza stagione di FBI: International. Queste serie fanno parte del franchise FBI, che include anche FBI: Most Wanted, tutte trasmesse dalla CBS. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

FBI

Questa serie, andata in onda per la prima volta nel 2018, segue le indagini dell'agenzia di New York. È incentrata su un'unità di agenti specializzati che risolvono casi complessi e di alto profilo, affrontando crimini di diversa natura, dalla corruzione al terrorismo. La serie si distingue per il suo approccio realistico e dettagliato alle operazioni dell'FBI e alle dinamiche di lavoro all'interno dell'agenzia.

Sinossi e cast dell'episodio 'Affari di famiglia'

Gli agenti si trovano coinvolti in un delicato caso di rapimento che inizia con la tragica morte di un impiegato federale. L'uomo, intervenuto apparentemente per sedare una lite domestica, si ritrova invece vittima di una situazione ben più complessa. Denise Parker, una donna incinta, è stata rapita, e il team dell'FBI deve affrontare un'indagine intricata che porta alla luce una comunità segreta, devota a un culto religioso estremista che, in nome di Dio, cerca di purificare le anime.

La squadra di FBI in azione

Maggie, insieme agli altri agenti, si trova emotivamente coinvolta, e le dinamiche interne del gruppo vengono messe alla prova mentre si scontrano con le credenze fanatiche del gruppo religioso. Il caso si intensifica quando Maggie, durante un'operazione cruciale, si trova faccia a faccia con la morte, rischiando di non tornare viva. Le sue capacità investigative, unite alla sua resilienza, la portano ad affrontare un dilemma personale mentre cerca di salvare Denise e di smantellare una setta che non ha pietà nel perseguire la propria visione distorta della giustizia divina.

Missy Peregrym

Zeeko Zaki

Jeremy Sisto

Alana De La Garza

John Boyd

Katherine Renee Turner

FBI: International

Questo spin-off, lanciato nel 2021, si concentra su un'unità del Bureau che opera a livello globale. La serie segue l'International Fly Team mentre affronta crimini che trascendono i confini nazionali. I casi trattati variano dall'antiterrorismo al traffico di esseri umani, e la serie offre uno sguardo approfondito su come l'FBI gestisce le operazioni internazionali e collabora con le forze di polizia di altri paesi.

Sinossi e cast dell'episodio "Luci rosse"

Il team si trova a indagare sull'omicidio di un agente di sicurezza marittima americano, trovato senza vita in una stanza d'albergo ad Amsterdam. La nave su cui prestava servizio aveva fatto una breve sosta, e ciò che inizialmente sembra essere un semplice caso di estorsione si trasforma rapidamente in un'indagine molto più oscura e complessa.

Luke Kleintank: questa è la sua ulitma stagione nella serie

Le prime piste conducono gli agenti a un giro di prostituzione ben radicato nella città, ma ben presto la squadra si rende conto che c'è qualcosa di ancora più sinistro dietro l'omicidio: un traffico di esseri umani che sfrutta le reti marittime per portare avanti le sue operazioni. Ogni passo che gli agenti compiono li avvicina a un'organizzazione criminale potente e pericolosa, mettendo a rischio non solo la loro missione, ma anche la loro sicurezza.