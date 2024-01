FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi del 20 gennaio

Stasera 20 gennaio, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi della quinta stagione di FBI e della seconda stagione di FBI: International. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Le puntate di stasera sabato 20 gennaio

FBI e FBI: International fanno parte del franchise FBI, che comprende anche FBI: Most Wanted, tutti trasmessi dalla CBS.

FBI: Sinossi della serie

FBI è un Crime drama che ci porta dietro le scene dell'ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York City. Gli agenti di prima classe che lavorano in questa sezione hanno a che fare con casi più complessi e pericolosi, dal terrorismo internazionale al crimine organizzato.

FBI è stata rinnovata per una settima stagione.

Episodio 19 - Errori del passato

Tutto comincia con l'assassinio di un camionista dopo un suo viaggio di routine in Canada. L'uomo trasportava dell'esplosivo che è stato rubato per organizzare un attentato al One Police Plaza.

Due uomini, Mustafa Samir e Omar Hassan, vogliono vendicarsi della caccia all'uomo contro gli immigrati che la polizia e le altre agenzie hanno messo in atto nel 2001, dopo il crollo delle Torri Gemelle.

Soprattutto cercano vendetta per la morte del padre di Samir, precipitato da un tetto mentre cercava di fuggire. Gli agenti, durante le indagini per fermare l'attentato, capiranno anche che qualcuno di loro ha sbagliato.

Interpreti e personaggi

F.B.I. International: Sinossi della serie

FBI: International segue gli agenti d'élite dell'International Fly Team dell'FBI con sede a Budapest ma che viaggiano per il mondo con la missione di proteggere gli americani ovunque si trovino.

La serie trasmessa dalla CBS è stata rinnovata per una terza stagione.

Episodio 18 - Debito di Sangue

Il fratello dell'uomo che Forrester ha ucciso in Croazia evade dal carcere siberiano in cui era imprigionato, con l'intenzione di regolare i conti con chi ha causato la morte di suo fratello

Interpreti e personaggi

Luke Kleintank: Agente Scott Forrester

Heida Reed: Agente Jamie Kellett

Carter Redwood: Agente Andre Raines

Vinessa Vidotto: Agente Cameron Vo

Eva-Jane Willis: Agente Megan 'Smitty' Garretson

Dove vedere le due serie

FBI: International e FBI andranno in onda stasera 20 gennaio su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potranno seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove saranno disponibile anche nella sezione on demand dedicata alle serie FBI.