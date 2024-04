FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi del 20 aprile

Questa sera, sabato 20 aprile, a partire dalle 21:20, su Rai 2, nuovo appuntamento con la sesta stagione di FBI e con la terza stagione dello spin-off FBI: International. Ecco le trame e i principali protagonisti delle puntate in onda stasera che si potranno seguire anche in live streaming su RaiPlay e disponibili nella sezione on demand. Le due serie sono state recentemente rinnovate dalla CBS.

Sinossi e protagonisti degli episodi in onda questo sabato

Nel secondo episodio della sesta stagione della serie FBI, intitolato "Rimorso", il presidente della Banca Centrale viene assassinato in pieno giorno davanti a un ospedale. L'omicidio avviene mentre l'uomo si imbatte casualmente in Luke Hopkins, e la sua vittima, la giovane Jillian Martinez.

Quando la squadra dell'FBI, guidata da Jubal Valentine, inizia a indagare sull'omicidio, scopre che Luke Hopkins è un noto criminale ricercato per diversi casi di stalker e maltrattamento e un caso di rapimento avvenuto otto anni prima. Questo riporta alla memoria di Jubal un vecchio caso su cui aveva lavorato e che era rimasto irrisolto.

Nel cast: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner. La stagione conta solo di tredici episodi essendo iniziata in ritardo per lo stop dovuto allo sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

FBI - Una scena dell'episodio di questa sera

A seguire L'ultima fermata, il secondo episodio della terza stagione di FBI: International, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell'International Fly Team dell'agenzia di Budapest che ha l'incarico di proteggere i cittadini statunitensi all'estero.

Scott Forrester e Damian Powell sono impegnati in un'operazione sotto copertura in Libia per liberare un ex agente dell'FBI scomparso nove anni prima, Alex Rivers, che si pensa sia rinchiuso in un carcere di massima sicurezza. La missione è pericolosa e richiede la massima discrezione per evitare l'attenzione delle autorità locali e dei militari.

stasera Forrester e Powell sono sotto copertura

Durante l'operazione, Forrester e Powell si fanno volontariamente arrestare e vengono rinchiusi nel carcere di massima sicurezza. Il loro piano è guadagnarsi la fiducia dei detenuti e della guardia per avvicinarsi a Rivers senza destare sospetti. Nel frattempo, Cameron Vo dirige le operazioni dalla nuova centrale nel suo nuovo ruolo di Primo Sostituto del Capo, coordinando le comunicazioni e pianificando l'evasione.

Scott e Damian riescono a localizzare Rivers all'interno del carcere e iniziano a pianificare la sua fuga. Tuttavia, scoprono che Rivers è stato gravemente maltrattato durante i suoi anni di prigionia ed è in condizioni fisiche precarie. Nonostante ciò, i tre sono determinati a completare la missione.

Nel cast: Luke Kleintank, Carter Redwood, Vinessa Vidotto, Greg Hovanessian e Amanda Tate (Christina Wolfe).